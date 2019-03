Die Abgeordnete der Labour-Party für Coventry, Elaine Burton, ist eine glühende Anhängerin der Europa-Union-Bewegung. Allzu große Begeisterung löst das schöne Wunschbild von den Vereinigten Staaten von Europa in Großbritannien ja nicht aus, und man muß schon kräftig die Werbetrommeln rühren, um den daran ziemlich uninteressierten Briten die Sache ein wenig schmackhaft zu machen. Das resolute weibliche Mitglied des Unterhauses ist dabei auf die Idee gekommen, es auch einmal über den Sport zu versuchen und hat demgemäß angeregt, olympische Spiele für Junioren ins Leben zu rufen, die in Straßburg, dem Sitz des Europa-Rates, ausgetragen werden sollen. Doch auch dieser Propagandatrick zieht anscheinend nicht. Elaine Burton stieß jedenfalls bei den meisten maßgeblichen Sportführern ihres Landes auf ein entschiedenes Nein. Allein aus gewichtigen sportlichen Gründen.

Sir Stanley Rous, der Generalsekretär des britischen Fußball-Verbandes, war von dem Gedanken zwar begeistert, aber der britische Amateur-Athletik-Verband und auch der Schwimmverband lehnten den Vorschlag der Sport- und europabegeisterten Abgeordneten ab. Sowohl Jack Crump (vom Athletik-Verband) wie Harold Fern (von den Schwimmern), zwei sehr erfahrene und kluge Sportführer, erblicken in jeder Vermehrung internationaler Wettkämpfe für jugendliche Sportler eine große Gefahr. Denn diese Wettkämpfe sind nicht nur dem Körper schidlich, sondern wirken sich auch höchst ungünstig auf die Charakterbildung der Junioren aus. Um so erstaunlicher ist es daher, daß Sir Stanleys Ja eine Unterstützung durch den Sekretär des britischen Schulsport-Verbandes, William Butler, erhielt, der schließlich am ehesten dazu berufen gewesen wäre, dem Unfug zu begegnen. Da anzunehmen ist, daß trotz gewichtiger britischer Bedenken der merkwürdige Vorschlag auch gelegentlich dem Deutschen Sport-Bund unterbreitet wird, möchten wir schon heute vorsorglich die Hoffnung aussprechen, daß man ihn im Interesse unserer Junioren-Sportler ohne jede Diskussion ablehnen wird, Ist es doch an und für sich schon unerträglich, daß sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr Jugendliche und sogar Kinder an den großen Spielen der Völker beteiligen. Will man durchaus der Europa-Union-Bewegung auch über den Weg des Sports dienen, soll man das mit Wettkämpfen der Großen tun, die Jugendlichen aber damit verschonen.

*

Einer der meist besuchten Golfplätze in der Nähe von Manchester ist zum Schießplatz geworden. Die Mitglieder des Klubs sind neuerdings beim Golfspiel mit Jagdgewehren unterwegs. Im letzten Jahr: verschwanden auf völlig unerklärbarer Weise so viele Golfbälle, daß die Klubleitung eingehende Untersuchungen anstellen ließ. Und siehe da, es ergab sich daß die Bälle von Krähen entführt wurden. Als der Verlust achthundert Bälle betrug, beschloß man, dem unheilvollen Treiben ein Ende zu setzen, Von Zeit zu Zeit geben jetzt die Golfer auf dem Wege von einem Loch zum anderen aus ihrem Jagdgewehr einen Schuß ab, um die Ballräuber zu vertreiben.

Der Mannschaftsführer der deutschen Springreiter, Harald Momm, selbst einst einer unserer erfolgreichsten Turniermänner, sieht dem kommenden Jahre und besonders den olympischen Reiterkämpfen mit großer Zuversicht entgegen. Er hat kürzlich seine Bilanz gezogen und festgestellt, daß wir nunmehr wieder den Anschluß an die internationale Eliteklasse gewonnen haben. "Wir brauchen um die Zukunft nicht bange zu sein", erklärte der Equipenchef, "wir besitzen im Springsport heute eine große Menge von Jungen, die eines Tages die Nachfolge von Thiedemann und Winkler antreten können." Und internationale Fachleute bezeichneten in Genf die deutschen Pferde als ‚die am besten durchgerittenen Pferde‘. Unsere heutige Spitzenstellung neben Italien, Spanien und Frankreich beruht hauptsächlich auf der vorbildlichen Förderung unseres reiterlichen Nachwuchses. W. F. Kleffel