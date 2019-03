Aussichten für Einwanderer

Wir in Kanada", so schreibt der kanadische Minister für Einwandererangelegenheiten, "glauben, daß Kenntnisse und technische Fertigkeiten bei aller Wichtigkeit erst an zweiter Stelle rangieren, hinter den Eigentümlichkeiten des Charakters. Wir haben es zum Beispiel erlebt, wie Einwanderer, die sich auf bestimmte Pläne festgelegt hatten, nach ihrer Ankunft oft in Schwierigkeiten geraten sind. Während der Mann, der die erste sich ihm hier bietende Chance wahrnimmt und sie dann vielleicht als Sprungbrett zum Erreichen einer angemesseneren und besseren Stellung verwendet, es sehr viel leichter hat. Anpassungsfähigkeit ist daher eine Eigenschaft, die wir bei einem Einwanderer besonders gerne sehen."

Als weitere wichtige Eigenschaften nennt der Minister Aufgeschlossenheit, Zurückhaltung, Mut und Entschlossenheit. Sein Aufsatz erschien vor kurzem in einer 64seitigen Sondernummer der englischen Wirtschaftszeitung "Financial Times", die in London am 28. November erschienen ist und für jeden, der sich über Kanada eingehend informieren will, wichtiges und interessantes Material enthält. Die dreißig Aufsätze befassen sich in ihrer Mehrzahl mit der Entwicklung der kanadischen Wirtschaft. Es geht daraus hervor, daß Kanada heute ein Land der wenn auch nicht unbegrenzten, so doch sehr weit gesteckten Möglichkeiten ist. E. K.