"Der Volksbrockhaus" (Jubiläumsausgabe) 40 000 Stichwörter, 1800 Spalten, 18,– DM (F. A. Brockhaus, Wiesbaden).

Zum 150jährigen Jubiläum des traditionsreichen Verlages wurde die zwölfte neubearbeitete Auflage des bekannten Volksbrockhauses in einem Band herausgegeben. Gemessen daran, daß es schier unmöglich scheint, den jetzigen Stand des positiven Wissens in einem Band zu vereinigen, hat die Lexikon-Redaktion das Möglichste getan: Der großen Erfahrung des Hauses Brockhaus ist es gelungen, zum Jubiläum tatsächlich ein zuverlässiges und die wichtigsten Dinge enthaltendes kleines Lexikon zu schaffen.

"Stauffacher-Hauslexikon", 25,80 DM (50 000 Stichwörter, 4000 Spalten, im Stauffacher-Verlag, Zürich).

Etwas größer als das Brockhaus-Lexikon, wobei die Akzente mehr auf den Stichworten liegen, deren Bedeutung im häuslichen Leben und in der Umwelt am dringlichsten erfragt wird. Die photographischen Aufnahmen zu einzelnen Stichworten erscheinen im Stauffacher-Lexikon reichhaltiger, während Tabellen und graphische Darstellungen im Volksbrockhaus dominieren.

"Berufsschullexikon", Verlag Hans Witte, Freiburg im Breisgau, 27,80 DM.

Ein Lexikon für die berufstätige Jugend herauszugeben, das gleichzeitig auch ein Bildungsbuch sein soll – das ist ein hoher Anspruch. Doch muß man sagen, daß dieser Anspruch von der Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung von Rudolf Herberg, die das Buch schuf, im großen und ganzen erfüllt worden ist. Weniger Stichworte, dafür längere Erläuterungen versuchen von den wichtigsten Dingen des Lebens, der Geschichte, der Kunst und der Natur dem heranwachsenden jungen Menschen ein abgerundetes Bild zu geben.

"Das aktuelle Lexikon", herausgegeben von der Bertelsmann-Lexikon-Redaktion (C. Bertelsmann Verlag, 14,80 DM).

Dies sei "ein neuartiger Typ des Nachschlagwerkes für jedermann", so erfährt man auf dem Klappentext. Sollte der Verlag recht haben, so wäre zu empfehlen, doch lieber bei den Lexika alter Prägung zu bleiben. Denn beim Aufschlagen dieses Lexikons weiß niemand, was er nun finden wird und was nicht. Das zweideutige Wörtchen "aktuell" zum Kriterium einer Stichwortauswahl zu wählen, ist doch wohl allzu problematisch. Wer im Lexikon nach einem Stichwort sucht, für den ist dieses Stichwort, zumindest im Augenblick, immer aktuell Und wahrscheinlich wird er dieses Stichwort in diesem "aktuellen Lexikon" dann gerade nicht finden. t. z.