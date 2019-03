Als "ein ermunternder Berater für alle Altersstufen, die Lebensfreude aus der planvollen Gartenarbeit ernten wollen", empfielt sich:

Beate Hahn: Dein Garten wächst mit Dir. Otto Maier Verlag, Ravensburg. 162 S., 12,75 DM.

Den beiden Töchtern der Verfasserin gewidmet, eigentlich für die ganze Familie gedacht, ist das solide Bändchen ein rechter Unterweiser für alle fleißigen Jungmädchen geworden, an denen die Gärtnerin verlorenging. Schier gar nichts wurde in der mit vielen schwarz-weiß gedeckten Zeichnungen ausgestatteten Fibel übersehen, weder die Feuerstelle an der Gartenbank, die effektvoll aufgestellte Plastik, das Vogelbad, der Bocciaplatz und das Planschbecken für die Kleinen, noch das passende Schiller-Motto und Paul Gerhards "Geh aus mein Herz und suche Freud’". Nur eins dürfte Beate Hahn aus dem schönen New Hampshire mit ihren Ideen "vom Kinderbeet zum Wohngarten" zu wenig bedacht haben, etwas, das bei uns Europäern ab und zu doch noch eine gewisse Rolle spielt: das liebe Geld nämlich. Sie hat solche verführerischen Gartenpläne aufgestellt, daß man aufstehen möchte, um sich irgendwo am Stadtrand ein paar Quadratmeter zu pachten, doch vergessen, daß nicht jeder, der sein Morgenbad gern im eigenen Schwimmbad nehmen würde, zu den oberen Zehntausend gehört. g. sp.