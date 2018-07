Inhalt Seite 1 — Menderes und die Maßlosigkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ankara, Anfang Dezember

In der Türkei wachsen die Bäume ebensowenig in den Himmel wie anderswo. Ministerpräsident Menderes, Hauptverantwortlicher für die türkische Wirtschaftspolitik, sieht sich einer wachsenden Opposition in den Reihen seiner eigenen Partei gegenüber. Vor sechs Wochen wurde eine Gruppe von Kritikern aus seiner Demokratischen Partei ausgeschlossen. Sie gründeten eine „Liberale Partei“, zu der heute bereits 22 frühere demokratische Abgeordnete gehören. Vor wenigen Tagen offenbarte sich die Krise innerhalb der Demokratischen Partei noch deutlicher: sämtliche Minister des Kabinetts Menderes – mit Ausnahme des Ministerpräsidenten – traten im Verlauf einer erregten Parlamentsdebatte zurück.

Im Hintergrund dieser innenpolitischen Auseinandersetzungen, zu deren äußeren Anlässen auch die Verhaftung von Journalisten und ihre unzureichende Rechtfertigungsmöglichkeit vor türkischen Gerichten gehörte, steht die völlig verfahrene wirtschaftliche Lage der Türkei. Die äußeren Schulden belaufen sich heute auf das Dreifache des gesamten türkischen Jahresexports. Die unfaire Behandlung der Transferschulden macht den Gläubigern große Sorgen, zu denen auch die Bundesrepublik mit etwa 45 Mill. $ gehört. Im Inneren beschleunigt sich das Tempo der Inflation mit allen nachteiligen Auswirkungen immer stärker. Die Güterpreise sowie die Kurse für Gold und „schwarze“ Devisen steigen unausgesetzt (so wird der Dollar heute schwarz für etwa 11 türkische Pfund gekauft, während die offizielle Parität 1 $= 2,80 T£ beträgt), Händler und Bauern halten ihre Waren in der Hoffnung auf weitere Preissteigerungen zurück.

Dabei begann die wirtschaftliche Entwicklung nach Beendigung des zweiten Weltkrieges vielversprechend. Zu den reichen Bodenschätzen und der Verfügbarkeit von anbaufähigem Land, zu den verhältnismäßig gut ausgebildeten wirtschaftlichen und technischen Führungskräften und einem aufnahmefähigen Arbeitspotential gesellten sich viele hundert Millionen Dollar aus der amerikanischen Wirtschaftshilfe. In den ersten Jahren blieb die Entwicklung (Aufbau neuer Industriebetriebe, Errichtung von Verkehrs-, Energie- und Bewässerungsanlagen) auch in einem ökonomisch vertretbaren Rahmen. Als 1950 die seit der Gründung der Republik am Ruder befindliche Republikanische Volkspartei durch die Demokratische Partei abgelöst wurde, begann sich vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet ein Umschwung abzuzeichnen. Auf dem Programm der Demokraten stand die Forcierung der Landwirtschaft und der Privatinitiative. Bis heute ist die stärkere Entfaltung der Privatinitiative aber nicht viel mehr als ein – zumindest offiziell immer wieder geäußerter – Wunsch geblieben. Man versuchte es mit der Reprivatisierung von Staatsbetrieben. Aber es fand sich nur wenig Privatkapital, da es befürchtete, bei einem erneuten Regierungswechsel wieder enteignet zu werden. Ebenso wurde das Privatkapital bei der Gründung neuer Unternehmungen begünstigt, doch auch hier fehlte das Vertrauen. Die Staatswirtschaft, der „Etatismus“, sitzt dem gesamten türkischen Wirtschaftsleben zu tief in den Knochen, als daß die an sich anerkennenswerten Bemühungen der Demokraten auf diesem Gebiet einen Erfolg zeitigen könnten.

Anders im Bereich der Landwirtschaft. Unter dem Eindruck des Nachkriegsbedarfs in den mittel- und westeuropäischen Ländern und der Koreahausse wurde die Agrarproduktion gewaltig erhöht. So stieg allein die Anbaufläche für Getreide von 8,2 Mill. ha in 1949/50 auf 11,3 Mill. ha in 1953/54; entsprechend erhöhte sich auch die Getreideerzeugung, die allerdings vom Wetter abhängig ist. In einem ähnlichen Verhältnis wurden Anbaufläche und Produktion von Baumwolle erhöht. Um diesen enormen Wachstumsprozeß der Landwirtschaft zu ermöglichen, wurde ein umfangreiches Importprogramm für Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen durchgeführt, deren Bestände sich zwischen 1950 und 1953 um ein Vielfaches erhöhten. Zum Kauf dieser Maschinen wurden den Bauern Kredite in einer Höhe zur Verfügung gestellt, wie in keinem Land der Welt. Auch blieb allen landwirtschaftlichen Betrieben die weitgehende Steuerbefreiung erhalten.

Die Maßlosigkeit der Agrarpolitik des Regimes Menderes zeigte sich nun darin, daß der Rückgang der Agrarpreise auf dem Weltmarkt nach Abklingen der Koreahausse von dem Toprakofis (der staatlichen zentralen Abnahmestelle für landwirtschaftliche Produkte) ignoriert wurde. Die mit Krediten großzügig versorgten und von der Besteuerung praktisch befreiten Bauern erhielten somit weiterhin für ihre Erzeugnisse Preise, die etwa bei Weizen gegenwärtig um 50 v. H. und bei Baumwolle um 30–35 v. H. über den Weltmarktpreisen liegen. Die Preisdifferenz wird vom Toprakofis getragen. Da dieses nicht über genügend Eigenkapital verfügt, muß die Zentralbank laufend zur Deckung des Defizits einspringen, was praktisch auf eine Geldschöpfung hinausläuft. So ist die Agrarpolitik, die der Masse der landwirtschaftlichen Bevölkerung überhöhte Einnahmen gewährt, eine der Hauptursachen der gegenwärtigen Inflation.

Unter diesen Voraussetzungen war es kein Wunder, daß die türkische Agrarerzeugung so schnell ausgedehnt werden konnte. Kennzeichnend für das rein quantitative Denken der verantwortlichen Leiter der türkischen Agrarpolitik ist es, daß den Investitionen in der Agrarproduktion nicht entsprechende Investitionen für Qualitätsverbesserungen und besonders für die Bewegung der Ernte vom Erzeuger zum Verbraucher gegenüberstehen. Eine Fahrt durch Anatolien während der Erntekampagne dieses Jahres führte deutlich vor Augen, daß die Lagerungs- und Transportmöglichkeiten bei weitem nicht ausreichen, so daß beträchtliche Teile der Ernte in ihrer Qualität gemindert werden und mitunter auch verkommen. Nicht besser liegen die Verhältnisse in den Häfen.