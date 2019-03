Inhalt Seite 1 — Moskau lädt die afghanische Pistole Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der bevorstehende Besuch von Chruschtschow und Bulganin in Afghanistan ist eine große Ehre für das kleine Land, von der man in Kabul noch vor wenigen Jahren nicht zu träumen gewagt hätte. Aber der Kampf um Sympathie und Einfluß im kalten Krieg fordert außergewöhnliche Anstrengungen. Es geht wie bei einem Schachspiel: Wenn der Osten Waffen an die arabischen Staaten liefert, schließt der Westen mit Iran einen Pakt; wenn Iran sich dem Bagdad-Pakt anschließt, besuchen die Sowjetführer Afghanistan! Schon jetzt gewährt die afghanische Regierung für gewisse Teile des Landes nur noch Visa, wenn die Betreffenden der Sowjetbotschaft genehm sind.

Wenn sich in den heißen Ebenen Indiens, unter den etwas eingeschlafenen, unterernährten Tiefland-Leuten ein Pathane sehen läßt, drehen sich die Köpfe nach ihm, und sehnsüchtige, fast neidische Blicke folgen dem stolzen Mann. Er ist unverkennbar. Ein Ende seines schmucken Kopfputzes steht kühn empor wie eine Feder; sein Gang ist königlich, und sein Blick herausfordernd. Sogar wenn er in unkriegerischen Diensten steht, trägt er meist doch seine Waffe bei sich. Denn der Pathane ist ein Krieger. Er stammt vom historischen Khyber-Paß, den die Engländer während ihrer ganzen Indienzeit nicht zu erobern vermochten. Der König von Afghanistan selbst ist ein Pathane. Und obwohl der Khyber-Paß heute zu Pakistan gehört, weil er als "Erbe" der britischen Herrschaft nach Abzug der Engländer einfach an Pakistan fiel, können die Pathanen, kann Afghanistan nicht vergessen, daß der Khyber-Paß freien Kriegern gehört, die sich noch nie ergeben haben.

Und so begann das Spiel ursprünglich eigentlich mit den Pathanen, damals nämlich, als Indien britisch wurde und als die Engländer fanden, daß sie den strategisch wichtigen Khyber-Paß besitzen müßten. Da nahmen sie dieses Stück den wehrlosen Afghanen einfach weg. Doch obwohl England mächtig und groß und die Pathanen vom Khyber-Paß nur ein heimatabgeschnittenes Völklein waren, sind die Pathankrieger Herrscher in ihrem Reich geblieben. Niemals gaben sie den Briten Ruhe, und mit der Zeit gewöhnten sie sich daran, sich als ein Land, ein Volk für sich zu betrachten, – das mit Afghanistan verbrüdert ist, während Afghanistan das Khyber-Paß-Gebiet immer noch als sein eigenes Territorium betrachtet.

So stehen die Dinge denn heute: Die Pathanen vom Khyber-Paß bleiben unruhig und wehren sich gegen jede einengende Einmischung von seiten Pakistans. Afghanistan unterstützt die rebellierenden Brüder vom Khyber-Paß. Gleichzeitig aber erhebt Afghanistan auch Ansprüche. Es will das ganze Gebiet westlich vom Fluß Indus, das vor Kaschmir liegt, sowie den Khyber-Paß zurückhaben. Gleichzeitig wirft es ein Auge auf jenes ganze Stück von Pakistan, das als Fortsetzung vom Khyber-Paß herunter zum Arabischen Meere hinunterreicht. Natürlich wäre es für Afghanistan herrlich, alle diese Gebiete zu besitzen: Denn dann hätte es ein bedeutend größeres Reich und einen eigenen Hafen.

So sind die Pathanen, einst die großen Sorgenbringer der Briten, zum Zankapfel zwischen Pakistan und Afghanistan geworden. Und Indien, das seine eigenen Bedenken hat gegen Pakistan, ferner Rußland, das seit hundert Jahren schon Wache oben am Oxus hält, und schließlich Amerika mit seinen wirtschaftlichen Interessen an diesem unerschlossenen Nomadenlande Afghanistan – sie alle schauen dem Zank aufmerksam zu, ja rücken selbst hie und da sachte eine Schachfigur im politischen Spiel in und um Afghanistan.

Vorläufig hat nun Pakistan einmal seine Grenze gegen Pakistan, und seine Reaktion war scharf und Warnung. So blieben urplötzlich die riesigen Kolonnen an kostbaren Lieferungen einfach hinter der Grenze Afghanistans stehen. Dort sollten die verderblichen Obstlieferungen verfaulen, die Ladungen von Nüssen verschimmeln, die Wollballen und hochwertigen Pelzfelle verrotten. Denn vier Fünftel des Exportes von Afghanistan nach Indien, Amerika und anderen Ländern muß über den Khyber-Paß hinunter durch Pakistan gehen. Und daher hat denn Pakistan das Nomadenland Afghanistan in seiner Macht – so denkt es ...

Doch da war Indien mit seinen Ressentiments gegen Pakistan und seine Reaktion war scharf und rasch. Sofort stellte es Afghanistan für seine gestauten Waren Flugzeuge zur Verfügung und richtete eine Flugbrücke ein zwischen Amritsar über den Khyber-Paß nach Kabul. Die Sowjets jedoch wollten zu Afghanistan noch netter sein, noch großzügiger und hilfreicher. So boten sie Afghanistan einen fünfjährigen, garantierten Transitvertrag durch Rußland an. Ägyptens Nasser versuchte zu vermitteln. Doch was er vorübergehend erreichte, kann die Lage in Afghanistan nicht ändern.