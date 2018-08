Paris, im Dezember

Eine Parlamentsauflösung ist eine tief einschneidende Operation. Sie ist eines jener Radikalmittel, welches sich die Demokratie für Notsituaticnen vorbehält. Darum ist nichts gefährlicher, als es zu einem parteipolitischen Manöver zu entwerten. Wenn die Auflösung in der Geschichte der französischen Republik bisher nur einmal, 1877, durchgeführt worden ist, so deshalb, weil sie durch jene erste Anwendung gründlich in Verruf gekommen war. Marschall MacMahon als der damalige Präsident der Republik, dem die Verfassung von 1875 das Recht der Kammerauflösung nach Billigung durch den Senat zusprach, wollte mit Hilfe der Neuwahlen die republikanische Mehrheit zugunsten der Monarchisten brechen. Der Gewaltstreich, den dieser Schritt nicht de iure, doch de facto darstellte, erwies sich als Bumerang: trotz massiver Intervention des Staatsapparates bei den Neuwahlen konnte die republikanische Mehrheit nur geritzt werden. Die Verfassung der Vierten Republik hat nicht dem Präsidenten der Republik, sondern dem Ministerrat das Recht zugesprochen, bei zweimaligem Sturz einer Regierung mit absolutem Mehr innerhalb von 18 Monaten nach Konsultation des Kammerpräsidenten die Kammer aufzulösen. Es sieht ganz danach aus, also ob die von Ministerpräsident Faure im Verein mit den Ministern der Rechten und der Volksrepublikaner gegen fünf von acht radikalen Ministern durchgedrückte Kammerauflösung dieses Heilmittel von neuem für längere Zeit in Verruf bringen könnte.

Die Argumentation der Gegner Faures ist schwer zu widerlegen. Sie sagen: „Die Kammerauflösung soll ein Rekurs sein an das Volk als den Souverän, wenn das Parlament in einer Streitfrage zu keinem Entscheid kommt. Bei diesen Neuwahlen wird der Entscheid aber gar nicht dem Souverän überlassen. Der Streit geht um das Datum und den Modus der nächsten Kammerwahlen. Durch die Auflösung ist aber die Entscheidung bereits vorweggenommen, denn laut Verfassung müssen die Neuwahlen spätestens 30 Tage nach der Auflösung stattfinden. Und was das Wahlverfahren betrifft, so ist auch darüber mit dem Akt der Kammerauflösung selbst bereits entschieden. Da der Senat während der Dauer der Kammerauflösung nicht einberufen werden darf und im übrigen auch keine Kompetenz dazu besitzt, ist keine Legislative da, welche bis zu den Neuwahlen eine Wahlreform beschließen könnte. Es bleibt also bei dem bisher gültigen Wahlsystem: der Listenwahl mit den berüchtigten Apparentements (Listenverbindungen), welche dazu geschaffen sind, den Willen des Wählers auszuschalten und den ‚Bisherigen‘ ihre Sitze zu retten.“ Und in politischen Klartext übertragen heißt das nichts anderes als: die Kammerauflösung Faures ist in der Hauptsache nichts anderes als ein Furchtreflex vor der zweiten „mendèsistischen Welle“, die ihren Höhepunkt noch nicht erreicht hat.

Allerdings weiß man auch im Lager Faures eine bittere Wahrheit zu sagen: „In einem fünfwöchigen Streit um die Wahlreform haben Kammer und Senat es nicht fertiggebracht, sich auf ein neues Wahlgesetz zu einigen, das an die Stelle der verruchten Apparentements treten könnte. Mendès-France konnte zwar zuletzt eine Mehrheit gegen Faure zusammenzwingen, eine Mehrheit für seine Wahlreform fand er aber nicht.“ Wer aber Mendès-France kennt, weiß, daß er nun erst recht versucht, eine neue Kammer zu schaffen, in der er eine sichere Mehrheit für seine Reformpläne findet. Da ihm das einer plebiszitären Bewegung in Frankreich günstigste Wahlverfahren, das Arrondissement (Einwahlkreis)-System, kurz vor dem Ziel aus der Hand gewunden worden ist, muß er nun versuchen, die Apparentementwaffe seiner Feinde gegen diese selbst zu kehren.

Wenn man auf Grund der Zahlen der letzten Kammerwahlen von 1951 die Gruppen zusammenstellt, mit welchen Mendès-France, ohne seine Ziele zu verraten, seinerseits Listenverbindungen eingehen kann, sieht es jedoch etwas bedenklich aus. Neben den mendèsistischen Radikalen, welche nicht die ganze Partei ausmachen, sind es die Sozialisten (die während seiner Regierungszeit seine treueste Stütze darstellten) und daneben die kleine Widerstandspartei Mitterands und die reformwilligen Kräfte aus dem gaullistischen Restbestand um Chaban-Delmas. Das ist etwas zu wenig für den Zweifrontenkrieg, den Mendès-France wird führen müssen. Denn er hat nicht nur die Verfechter des Stillstands auf der Rechten gegen sich, sondern vor allem auch die stärkste Kraft der Beharrung, die es in Frankreich gibt: die – und das ist kein bloßes Paradox! – Kommunistische Partei. Diese sucht denn auch bereits mit der Mahnung, sich nicht zwischen rechts und links zerreiben zu lassen, die Sozialisten in die Volksfrontumarmung zu locken und Splitter der Radikalen dazu. Da diese Situation außerhalb Frankreichs immer noch nicht mit Klarheit gesehen wird, müssen wir noch einmal betonen: mit der Entscheidung über das Schicksal des Mendèsismus fällt zugleich die Entscheidung darüber, ob Frankreich endlich wieder eine starke Mitte bekommt oder weiterhin durch die unfruchtbare Spaltung in links und rechts gelähmt bleibt.

Gleichzeitig muß aber auch festgestellt werden, daß Mendès-France sich auf ein Vabanque-Spiel eingelassen hat. Nur wenn er bei den Wahlen einen Erdrutsch provozieren kann, wenn er die Fünfmillionenschicht der Nichtwähler und diejenige der aus Überdruß kommunistisch Wählenden anzapfen kann, wird er zwischen den Extremen nicht zerrieben. Darum sucht er nun trotz dem Verlust des Einerwahlkreises eine klare Optionsmöglichkeit für den Wähler zu schaffen. Er hat Faure aus der Partei rausgedrängt, damit der Wähler weiß, daß er „PMF“ und nicht Faure seine Stimme gibt, wenn er eine radikale Liste in die Urne legt. Und er hat aus dem gleichen Bedürfnis nach klaren Fronten den Bruch zwischen der radikalen Partei und dem von Faure präsidierten RGR (Rassemblement des Gauches) provoziert – jener Dachorganisation, in der sich Radikale und Widerstandsparteiler mit Splittergruppen der Rechten zusammentaten, um zum Teil recht erfolgreich unter linker Flagge im rechten Wählerreservoir fischen zu gehen. Es werden nun voraussichtlich am 2. Januar radikale Listen, von PMF patronisiert, und solche des RGR mit dem Segen der Ex- und Auch-Radikalen Faure und René Mayer (des Montan-Unions-Präsidenten!) einander feindlich gegenüberstehen. Wer wüßte, ob das bloß eine Parteispaltung ist oder der Ansatz zu neuem Wachstum, der wüßte zugleich über das künftige Schicksal Frankreichs Bescheid.

Armin Mohler