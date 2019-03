Inhalt Seite 1 — Notizen für Reisende Seite 2 Auf einer Seite lesen

In zwei Jahren verdoppelt. Man braucht nur die beiden Zahlen des Besuches von Frankreich durch Deutsche in den Jahren 1953 und 1955 miteinander zu vergleichen, um zu sehen, was Frankreich für den deutschen Reisenden bedeutet: Der Besuch stieg von 589 766 Personen auf 1 200 274. Von den 8 039 398 Besuchern Frankreichs überhaupt stellen die 1,2 Millionen Deutschen genau 15 Prozent.

Nenndorf: Noch nie erreicht. Das niedersächsische Staatsbad, dessen Badezeit 1955 noch bis zum 20. Dezember läuft, hat bereits den 15 000sten Kurgast in diesem Jahr begrüßen können, ein Ereignis, das in der langjährigen Geschichte des erfolgreichen Bades bisher noch nicht verzeichnet wurde.

Wintersport/Winterkur im Harz. 13 Harzorte, darunter fünf Badeorte und außerdem sechs Berghotels haben ein Faltblatt durch den Harzer Verkehrsverband in Goslar ausgeben lassen, in dem sie ihre Winter-Wochenpensionspreise (mit Verlängerungstagen) bekanntgeben. Dieses Preisfaltblatt liegt einem "dick verschneiten" Photofaltblatt bei, das in den Winterwald des Harzes führt. Eine gute Übersichtskarte zeigt die Bahn- und Buszufahrten. Zur ersten Unterrichtung ist das Prospekt durchaus ausreichend.

Braunlage. In dem Harzkurort wurde der bisherige Bürgermeister Herbert Homann Kurdirektor. Die Tätigkeit als Bürgermeister hat H. Homann niedergelegt. Der bisherige Kurdirektor Thiem Würde vom Bad Münder am Deister zum Kurdirektor und Gemeindevorsteher gewählt.

Weitgehend eingeschneit, so heißt es in einem Telegramm, das die Schweiz; für alle ihre Wnterkurorte abschickt. Überall liegen Neuschneemengen, von einem halben Meter an aufwärts. Und es schieit, laut Telegramm, weiter. 30 Orte melden es, und sie gehen wirklich von A bis Z, denn Adelboden beginnt und Zermatt hört auf. Kein Ort liegt unter 1003 m mit seinem gemeldeten Skigebiet, aber neun liegen sogar über 2000 m hoch. Die "Kette der 30" läuft von der französischen Grenze bis zur Grenze gegen Österreich. Bei dem Wettbewerb, dem die Schweiz durch ihre Nachbarn ausgesetzt ist, ist auf solche Schneemeldungen unbedingt Verlaß.

Nach Kanada. Eine Reederei, die aus deutschen Häfen nach Kanada einen dichten Fahrplan mit drei Schiffen unterhält, ist die AROSA LINE, denn europäischer Sitz in Genf ist. Die drei Schiffe "Arcsa Sun", "Arosa Star" und "Arosa Kulm" sind noderne, schnelle und bequeme Schiffe, die von Bremerhaven nach Montreal laufen. Bei dem lebhaften Reiseverkehr von Besuchern deutscher Auswanderer in Kanada eine angenehme Verbindung.

Tiroler Häuser. Nicht nur kulturhistorisch interessant, sondern oft wirklich schön sind die Bemalungen der Bauernhäuser in Tirol. Die gelungensten Hausbemalungen aus dem 15. Jahrhundert sind in Wenns am Richterhaus zu finden und in Ötz am Gasthof Stern. Im Barock konzentrierte sich das Schmuckbedürfnis auf Fenster und Türen. Auch heute werden Tiroler Häuser noch bemalt – man sehe sich den Gasthof in Stanz an oder den Gasthof "Zur Uhr" in Matrei am Brenner.