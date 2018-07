ist eine bekannte Tatsache, daß die Landwirtschaft den Wettbewerb nicht besonders schätzt, Man kann sich in der Landwirtschaft vielfach immer noch nicht von den Vorstellungen frei machen, die ihr in den Zeiten der Autarkie eine Verhältnismäßig sorgenfreie Existenz garantieren. Möglich war das indes nur bei völliger Abschirmung vom Auslande, bei Verzicht auf Exporte und zu Lasten der Währungsstabilität. Auch heute noch wird die Landwirtschaft gegen den Wettbewerb des Auslandes durch Zölle, Kontingente, Einfuhr- und Vorratsdirigismus, Einfuhrsperren und Höchstpreise in Schutz genommen, obschon immer lauter die anderen Wirtschaftskreise fordern, die Landwirtschaft endlich aus dem Windschatten der eingebauten Sicherungen herauszunehmen. Die Landwirtschaft dagegen meldet immer wieder neue Forderungen eines Schutzes an. Man will in der Landwirtschaft immer noch mehr manipulieren als bisher, obschon man an Hand der Erfahrungen allein aus den letzten Jahren immer wieder feststellen muß, daß diesen Manipulationen keine glückliche Hand gegeben war. Dutzende von Beispielen ließen sich anführen, die den eindeutigen Beweis führen, wie der Dirigismus versagt hat.

Nun will man in der Landwirtschaft einen weiteren Selbsthilfeschutz aufbauen, um einen Verfall der Schweinepreise aufzuhalten. Man hat die Absicht, dem „Milch-, Fett- und Eierkontor“ ein „Fleischkontor“ in ähnlicher Form gegenüberzustellen. Dieses Fleischkontor soll in erster Linie die Aufgabe haben, die auf den Märkten auftretenden Überschüsse aufzunehmen. Die Landwirtschaft macht sich bei der Erörterung dieses Planes allerdings keine Illusionen; sie ist sich klar darüber, daß große finanzielle Mittel nötig sind, um das Einkühlen und Einlagern von großen Mengen von geschlachteten Schweinen durchführen zu können. Auch ist man sich in der Landwirtschaft der Tatsache bewußt, daß die Aufgaben des Fleischkontors weit über den Umfang des Risikos beim „Fettkontor“ hinausgehen. Dennoch will man an die Gründung eines solchen Fleischkontors herangehen, obschon sich auf dem Gebiete der Stabilisierung der Preise für Schlachtschweine die sozusagen von Amts wegeneingesetzte „Einfuhr- und Vorratsstelle für Vieh und Fleisch“ in Frankfurt am Main große und größte Mühen gegeben hat und noch gibt. Dabei hat die Erfahrung der gesteigerten Tätigkeit dieser Einfuhr- und Vorratsstelle in den letzten Monaten mehr als deutlich gezeigt, daß mit einer laufenden Invorratnahme auch Nachteile verbunden sind. In der Hauptsache hat sich immer wieder herausgestellt, daß solche Handhabungen und Hilfen nur begrenzte Möglichkeiten haben, und daß es nur einen einzigen gangbaren Weg gibt, in größeren Mengen als bisher erzeugte landwirtschaftliche Produkte abzusetzen: das ist der über den niedrigen, dieser Mehrmenge angepaßte Preis. Bleibt daher der Preis durch das Eingreifen der Einfuhr- und Vorratsstelle zu hoch manipuliert, so kann das so dringend nötige und allein wirksame Ventil des niedrigeren Preises, nicht in Funktion treten und die Mehrmengen bleiben liegen.

Einfach in der Theorie wären die Dinge, wenn es möglich wäre, die Mehrproduktion geschlossen aus den Märkten herauszunehmen, um sie in der Zeit geringerer Erzeugung wieder auf die Märkte abzugeben. Das läßt sich indes sowohl finanziell als auch technisch nicht durchführen. Schweinehälften müssen nach einer gewissen Zeit in den Verbrauch gebracht werden. Hier den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ist schon beinahe ein Kunststück. Ohne Verluste geht es hier kaum ab. Darum sollte man es doch lieber mit der alten Erfahrung halten, die besagt, daß der erste Verlust immer noch der beste ist und dann hingenommen werden sollte, wenn er durch die Marktverhältnisse erzwungen wird.

Die Landwirtschaft will nicht einsehen, daß auch für sie das eherne Gesetz von Angebot und Nachfrage gilt. In diesem Falle heißt das: je mehr Schweine, desto niedrigere Preise. In diesem Gesetz steckt eine große wirtschaftliche Weisheit: denn der mit der Mehrerzeugung notwendige Mehrverbrauch kann nur dadurch gewährleistet werden, daß der Verbraucher durch niedrigere Preise eine anhaltende Kaufanregung vorgesetzt bekommt.

Das Fleischkontor ist zunächst nur ein Vorschlag. Es wird wahrscheinlich auch nie zustande kommen, da zu große finanzielle Mittel dazu gehören und das Risiko zu groß ist. Dennoch wäre es falsch, sich mit dieser Frage nicht auseinanderzusetzen. Es handelt sich zwar in diesem Falle nicht um eine staatliche Einmischung, sondern um eine Selbsthilfeorganisation der Landwirtschaft. Erst in dem Augenblick, in dem es der Landwirtschaft gelingt, Staatskredite für diese Zwecke zu erhalten, wird diese Angelegenheit in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Bevor jedoch die Idee eines Fleischkontors Wirklichkeit wird, kann man nur anraten, den auf diesem Gebiete tätig werdenden Manipulanten einmal offenen Einblick in die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung der Einfuhr- und Vorratsstelle zu gewähren. Vielleicht werden sie sich dann doch eines anderen besinnen. Ro.