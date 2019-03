Eckermann und Winsen

So wie alle Propheten gilt auch Johann Peter Eckermann, Goethes selbstloser Jünger, wenig in seiner Vaterstadt. Winsen an der Luhe hat ihm zwar zum 100. Todestag, am 3. Dezember vorigen Jahres, ein überraschend modernes Denkmal gesetzt, aber dann beschloß der Rat der Stadt, Eckermann-Ehrungen nur noch alle zehn Jahre vorzunehmen. Folglich schmückte kein Kranz zum diesjährigen Todestag das noch so neue Denkmal. "Wer war schließlich Eckermann?" fragt man in Winsener Bürgerkreisen und, literarisch weniger interessiert, erinnert man sich nur, daß er aus recht armseligem Hause stammte und daß sich dann noch einiges in der Familie zutrug, worüber man in Winsen lieber stillschweigend hinweggeht. Zwar zeigt man dem Fremden Eckermanns Geburtshaus mit einer Bronzetafel, aber nur mit schlechtem Gewissen, denn man weiß, daß es gar nicht das originale Geburtshaus ist; das hat ein Großneffe des berühmten Mannes Anfang der achtziger Jahre mit eigener Hand angezündet, wofür er als Brandstifter büßen mußte.

Bernhard Ferdinand war ein Enkelkind von Eckermanns Schwester Catharina und ihrem Mann, dem Arbeitsmann Johann Jacob Gehrdau. Dieser Bernhard.Ferdinand verheiratete sich 1877, aber er stand mit dem Alkohol bald in besserem Kontakt als mit seiner Frau, zumal diese gern in der Nachbarschaft ausgiebigen Plausch hielt. Als Bernhard Ferdinand eines Mittags, aus dem Gasthaus kommend, mal wieder seine Frau nicht zu Hause und das Essen mal wieder nicht auf dem Tisch fand, schickte er voll Zorn zu ihr mit der Drohung, er werde das Haus anzünden, wenn sie nicht sofort käme. "Dat schall he man daun", soll Frau Maria nur gesagt haben, die ihren Ferdinand kannte. Aber Ferdinand machte seine Drohung wahr, und so versank Johann Peter Eckermanns Geburtshaus in Rauch und Flammen.

Kein Wunder, daß das Verhältnis Winsen zu seinem größten Sohn etwas gehemmt ist.