Als kürzlich ein Politiker von einem anderen Politiker sagte: „Er ist eine großartige Persönlichkeit, ich verehre ihn geradezu“, waren die Zuhörer einen Moment ganz still – es verschlug ihnen offenbar den Atem. Begreiflicherweise, denn wann vernimmt man so etwas heutzutage? Fast gehört es doch heute zum guten Ton, absprechende Urteile abzugeben; skeptisch zu sein, wenn nicht zynisch. Jeder weiß etwas von jedem. Ach der, der war doch früher... Ja der, der tut das nur, weil er... Einen Lehrer, Dichter oder Staatsmann zu bewundern, gilt heute als läppisch. Verehrung schenkt jeder nur sich selber, und bewundert werden nur die eigenen Erfolge. Darum gibt es auch nur selten noch wirkliche Gemeinschaft; darum ist vielen das Leben so rar an echten, großen Freuden, so bar jeden Glanzes. Bei Hölderlin heißt es: „Ach! Der Menge gefällt, was auf dem Marktplatz taugt, und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen; an das Göttliche glauben die allein, die es selber sind.“