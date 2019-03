Victor Raul Haya de la Torre, Haupt und geistiger Führer der pan-indianischen APRA-Bewegung, schien, als ich ihm dieser Tage in Hamburg begegnete, kaum älter geworden zu sein. Dasselbe intelligente Mephistogesicht mit den breiten Backenknochen, dieselben lebhaften Gesten, dieselbe Brillanz der Sprache und Dialektik wie einst, als ich ihn 1932 in Peru zu seinem Volk sprechen hörte. Auch blickten die Augen des heute Sechzigjährigen – ruhig und selbstbewußt. Sie verrieten nichts von Gefängnissen und Emigration, von ewiger Flucht.

Am 8. Dezember 1931 begann seine Karriere, die in des Wortes eigentlicher Bedeutung eine "Hetzjagd" gewesen ist. Damals unterlag er in Peru als Präsidentschaftskandidat seinem konservativen Gegner Sanches Cerro der etliche tausend Stimmen mehr für sich buchen konnte, von denen offensichtlich die Mehrzahl gefälscht war. Torres Gegner fürchteten Unruhen und sperrten ihn ein. Heute säße er wiederum im Gefängnis, wenn er es nicht schließlich vorgezogen hätte, mit uruguayschem Paß durch die Länder der alten und neuen Welt zu reisen und sich vorerst literarisch zu betätigen. Seine Partei lebt wie er in der Illegalität.

Haya de la Torre wird in der Welt des roten Mannes wie ein Gott verehrt, obgleich in seinen Adern kein Tropfen indianischen Blutes rollt. Sein Geburtsort ist an kleine, peruanische Städtchen Trujillo. Die Eltern waren spanisch-baskischer Herkunft. Als junger Student der Rechte erlebte er in der alten Inka-Residenz Cusco zum erstenmal bewußt das Elend der niederen Klassen, die zum weitaus überwiegenden Teil der indianischen Urbevölkerung entstammen. Tief beeindruckt, beschloß er, ihnen forthin sein Leben zu weihen. Er gründete Volkshochschulen und Abendkurse, in denen Analphabeten das Lesen und Schreiben beigebracht wurde. Unglaublich rasch breitete sich die Bewegung über ganz Peru aus. Sie sprengte die Grenzen und rechtfertigte damit Torres bekannten Anspruch: "Grenzen sind überflüssig. Wir haben mehr Gemeinsames als Trennendes." Nach dem Tode seines Erzfeindes, des Präsidenten Leguia, gründete er im Jahre 1931 die Accion Popular Revolutionärin Americana, abgekürzt "APRA" genannt, deren Chef er bis heute ist.

Den Extrakt seines in der Dialektik so bestechenden Programms zu ziehen, ist nicht ganz leicht. Es finden sich darin sowohl Anklänge an den Kommunismus wie an den Faschismus, obwohl er beide aus tiefster Überzeugung als unamerikanisch ablehnt. Er bezieht sich dabei auf Einstein, der 1948 in einem Gespräch mit ihm den Begriff "Relativität der Zeit" geprägt hatte.

Auch historisch gesehen, ist Zeit eine Funktion des Raumes. Während Europa heute im 20. Jahrhundert lebt, trifft dies in Peru nur auf einen schmalen Küstenstreifen zu. Das indianische Hochland wurzelt noch völlig mit seinen Anschauungen, auch mit seiner Technik im 16. Jahrhundert, während weite Distrikte des Amazonasbeckens noch nicht über die Prähistorie hinausgelangt sind. Politisch gesehen bedeutet dies, daß europäische Doktrinen, wie etwa der Marxismus, nicht einfach übernommen werden können. Haya de la Torre erzählt in solchem Zusammenhang, daß ihn einmal – es war in den zwanziger Jahren – in Moskau der damalige Kommissar für Erziehungswesen, Lunatscharsky, gefragt habe, warum er kein Kommunist sei. Seine Antwort lautete: "Weil ihre Ideen in Südamerika keine Kraft haben!" Hegels "Amerika ist die Zukunft" schien mir auch die Quintessenz von Haya de la Torres Hoffnungen und Erwartungen zu sein und zugleich der Schlüssel dafür, daß der zweimalige Wahlsieger (zum letztenmal siegte seine Partei im Jahre 1945, trat jedoch das Amt des Präsidenten freiwillig an den Kandidaten der Gegenpartei, Bustamente, ab) sich nicht selbst in die Arena begab. Haya de la Torre will Erzieher sein. Seine Ideen sollen durch ihr Eigengewicht wirken. Er fordert Aufhebung der Grenzen und des Zolls, Gleichschaltung der Währungen, Befreiung vom Druck des ausländischen Kapitals und vor allem Hebung des Lebensstandards der sieben Millionen Indios, die heute kaum mehr als Sklaven sind. Ihnen steht eine dünne Kapitalschicht von kaum fünf Prozent der Bevölkerung gegenüber, die ihren Reichtum hauptsächlich ihren spanischen Vorfahren verdankt. Den Terror lehnt Haya de la Torre ab, wennschon er ihn anläßlich des blutigen Aufstandes von Trujillo im Jahre 1935 selbst angewandt hat. "Wenn man uns wieder wie Verbrecher behandelt, sind wir gezwungen, wie Verbrecher aufzutreten." Seine heutige These lautet: "Wir wollen den Reichtum nicht abschaffen; wir wollen neuen Reichtum dazuschaffen." Oder mit anderen Worten aus seinem Munde: "Für fünf Millionen Menschen Schuhe und Strümpfe."

Daß solche Lehren im Proletariat der iberoamerikanischen Länder auf fruchtbaren Boden fallen, ist nur allzu verständlich. Auch das Märtyrerdasein, das Torre jahrzehntelang führen mußte, trägt dazu bei, seinen Nimbus in Peru zu heben. Seine Gegner nennen ihn einen Anarchisten, Kommunisten, Faschisten, Säufer und Lustmörder. Sie verbieten seine Partei und sperren seine Anhänger ins Gefängnis. In Cuba, Costa Rica, Kolumbien, Venezuela, Equador, Bolivien, auch in Nordamerika – gibt es APRA-Zellen oder verwandte Verbände, welche die gleichen pan-indianischen Ideen vertreten.

"Es sind Ideen, aber die Zeit ist dafür noch nicht reif!" Haya de la Torre gibt das zu. Ein Zyniker würde jenem Engländer beipflichten, der einmal von Südamerika sagte: "Länder der Zukunft! Sie werden es ewig bleiben." Das ist natürlich übertrieben, aber im Hinblick auf Haya de la Torre mag die Behauptung nicht ganz abwegig sein. Allzu viele Voraussetzungen fehlen noch zu einer Realisierung, eine wesentliche allerdings ausgenommen. Ich fragte im Laufe unseres Gesprächs, wie hoch denn die Zahl seiner Anhänger in Peru sei. Als Antwort zog er eine Nummer der New York Times vom 25. September 1955 aus der Tasche. Darin stand zu lesen: "Die besten Kenner Perus sind der Auffassung, daß im Falle freier Wahlen den Appristen die meisten Stimmen zufallen würden." Auch im Militär, das seit langem in Peru regiert, sind sie zu 50 Prozent, und zwar vom Hauptmannsrang abwärts, vertreten. Die nächsten Wahlen sollen 1956 stattfinden. Ob sie frei sein werden und ob Haya de la Torre an ihnen teilnehmen wird, bleibt abzuwarten. Heinz Hell