Von Donald Ahrens

Radio Warschau I berichtete am 25. Juli um 23.10 Uhr, daß im Saal des Ministerpräsidialamtes in Warschau eine Begrüßung der Delegationen aus Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich und Westdeutschland durch den ersten Sekretär des Zentralkomitees der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, Boleslaw Bierut, und den polnischen Ministerpräsidenten Jozef Cyrankiewicz stattfand. Es handelte sich um Delegationen polnischer Emigranten. Sie betonten, daß sich die polnische Emigration fest mit der Heimat, der "Mutter Polen", verbunden fühlt. Die Gäste aus dem Westen erklärten, daß viele der Kriegs- und Nachkriegsemigranten zurückkehren möchten, sie wüßten jedoch nicht, wie sie in der Heimat aufgenommen werden würden. Bierut erwiderte, Volkspolen habe alle Vergehen und Verfehlungen vergessen und jeder, der zurückkommen wolle, könne hier am Aufblühen Polens teilhaben.

Einen Tag später um 20.20 Uhr kamen im polnischen Rundfunk die Westdeutschen zu Wort: Ein gewisser Marian Grajewski erzählte, daß es in der Bundesrepublik einen "Bund der Polen": Zgoda (Eintracht) gäbe, der außer in Rheinland-Westfalen in Hamburg, Hannover, Ludwigshafen, Mannheim und anderen Orten starke Gruppen organisiert habe. Er berichtete weiter, daß man zwei Zeitungen in polnischer Sprache herausgäbe und daß man schon gute Erfolge mit der Aufklärung der von der Londoner Clique (der polnischen Exilregierung) irregeführten Landsleute erzielt habe. Anschließend entzückte sich eine Veronika Mai aus der Bundesrepublik über alle noch schöner wiederaufgebauten Kirchen in Volkspolen.

Was ist die Zgoda? Diese von Warschau dirigierte Vereinigung, die seit 1950 in dieser Form in Westdeutschland existiert, macht Versuche, die Altemigranten, jene Polen, die schon vor dem letzten Krieg nach Deutschland kamen und hier neue Existenzen fanden, wieder zu "nationalisieren". Etwa 12 000 Mitglieder sind in der Zgoda vereinigt, die meistens im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft sind und in der westdeutschen Wirtschaft arbeiten, aber trotzdem für ihr Vaterland Polen tätig sein wollen. Volkspolen und damit die Sowjetunion versuchen unter Ausnutzung der Vaterlandsliebe der Polen eine gefährliche fünfte Kolonne zu schaffen. Die Zentrale hat ihren Sitz in Bochum, Klosterstraße Nr. 6, im gleichen Hause, in dem der westlich orientierte, mittellose und darum weniger einflußreiche "Bund der Polen in Deutschland" wohnt. Das Groteske ist, daß der antikommunistische "Bund" sein Domizil in der 2. Etage hat, zu der man nur an der Tür der kommunistischen Zgoda vorbeigelangt. Die Zgoda bewohnt die 1. Etage und hat keine Schilder angebracht; ahnungslose Besucher landen meistens anstatt beim "Bund" bei der Zgoda. Die Zgoda erhält nach fachmännischen Schätzungen mindestens 50 000 DM jeden Monat von der kommunistischen Regierung Volkspolens für ihre Tätigkeit in Westdeutschland. Dieses Geld bezieht die Organisation über die polnische Militärmission in Berlin, Schlüterstraße 42, und deren Filiale in Frankfurt am Main. Für diese Summe organisiert die Zgoda in der Bundesrepublik ein Heer von Mitgliedern, Sympathisierenden und "Sentimentalen".

Neunzig Prozent der Zgodamitglieder sind jedoch kommunistisch eingestellt und auf sie wird weitgehend Rücksicht genommen. In den beiden Zeitungen mit wöchentlich höchstens 12 000 bis 15 000 Exemplaren wird nie das Wort "Kommunismus" genannt, wie überhaupt alle Begriffe der kommunistischen Weltanschauung tabu sind. "Glos polski", für die Altemigranten, und Echo polski, für die in und nach dem Kriege nach Deutschland Gekommenen, machen in Kultur und Aufbau. Beide Zeitungen bringen breite Artikel über alle Herrlichkeiten Polens und betonen besonders das kirchliche Leben dort. Mit Ausnahme kleiner lokaler Nachrichten aus Westdeutschland wird der gesamte Inhalt der Blätter von Polen geliefert. Selbst die Anzeigenseiten kommen von dort: Große Klischees über polnische Bücher oder Erzeugnisse staatlicher Manufakturen.

Da alle Auslandskulturarbeit vom Kulturpalast in Warschau gelenkt wird, bekommt auch die Zgoda ihre Anweisungen aus diesem die polnische Hauptstadt überragenden Hochhaus, das ja bezeichnenderweise Volkspolen von der Sowjetunion geschenkt wurde. Diese "Kulturarbeit" versucht mit allen Mitteln in den Altemigranten den Nationalstolz wieder anzufachen. "Als ihr weggingt aus Polen", sagt man ihnen, "da war dort nichts los, aber jetzt können wir wieder stolz sein auf unser aus der Asche wiedererstandenes, glorreiches Polen!" Von den erwähnten 90 Prozent Nichtkommunisten unter den Zgodamitgliedern sind etwa ein Viertel politisch harmlos und nur an Gratisvorstellungen und kostenlosen Speisen und Getränken interessiert, während drei Viertel sich darauf besannen, daß sie einem bewunderungswürdigen Volk angehören, dessen Sprache und Tradition erhalten bleiben müssen, glanz gleich, wer in der Heimat gerade am Ruder ist. Der Hauptteil der Finanzhilfe aus Polen geht für organisierte Filmabende, Tanz-, Vorführveranstaltungen, Gesangsgruppen und Kinderbetreuung drauf. Die Volkstanzgruppen fahren in Omnibussen von Ort zu Ort, die Filmabteilung reist umher, und das Ferienkomitee organisiert kostenlose Reisen von Erwachsenen und Kindern nach Polen. Die Zgoda besitzt einen eigenen Filmvorführapparat, auf dem in polnischer Sprache steht: Polnische Filmagentur, Abteilung Kultur und Kunst / Propaganda – Warschau, Mãrszalkowska 136. Mit einem eigenen Filmaufnahmegerät werden außerdem Filme von den einzelnen Veranstaltungen hergestellt. Eigene Photo- und Tonbandgeräte vervollkommnen die Ausstattung, die von einem festbesoldeten Stab von Funktionären bedient wird.

Die Begeisterung für den Kommunismus läßt die Funktionäre oft ihre Tarnaufgabe vergessen – es sind durchweg einfache Menschen –, und so passieren fast immer bei Vorführungen ähnliche Szenen wie die folgende, die sich vor kurzem anläßlich eines Filmabends abspielte. Nach einem polnischen Werbefilm über Arbeit und Wiederaufbau ergriff Funktionär Kaczmarek das Wort und sagte unter anderem: "... Heil unserem Volkspolen, dem Polen der Arbeiterklasse, seiner Regierung und unserem Präsidenten Bierut!" Darauf erhob er die geballte Faust zum Gruß und ließ die Anwesenden dreimal "Heil!" rufen; anschließend erklang von einer Schallplatte die polnische Nationalhymne.