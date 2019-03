Inhalt Seite 1 — Rohstofftendenz der Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dem Wochenbericht Aber die Weltrohstoffmärkte der Hamburger Kreditbank A. G., dem Nachfolge-Institut der Dresdner Bank in Norddeutschland, entnommen.

Die Preise der Mehrzahl der hier notierten Waren zogen während der Berichtswoche an. Insbesondere festigten sich die Mais- und NE-Metallpreise, die in London z. T. neue Höchststände seit Wiederaufnahme des freien Handels erzielten. Bei Kautschuk war auffallend, daß die New Yorker Notierung wegen des knappen Angebots in nahen Lieferungen weiter anzog, während in London bei reservierter Haltung des Handels ein Rückgang eintrat, der allerdings durch Kauforders für sowjetische und polnische Rechnung abgebremst wurde. Am New Yorker Baumwollmarkt sind überwiegend Preisfestigungen eingetreten, die bei den späteren Sichten am stärksten waren.

Getreide: Auf den US-amerikanischen Getreidemärkten hielten sich die Preisveränderungen im allgemeinen in engen Grenzen. Nur Mais erfuhr eine etwas stärkere Festigung am New Yorker Locomarkt.

Kupfer: Am New Yorker Markt war die Versorgungslage für dieses Metall sehr angespannt, um so mehr als die Verarbeiter mit einer Verknappung an Kupfer infolge des drohenden chilenischen Streiks rechnen. In London übte die feste Haltung des US-amerikanischen Marktes einen haussegünstigen Einfluß aus, dem allerdings eine zunehmende Zurückhaltung der europäischen Abnehmer gegenüberstand, da von diesen das gegenwärtige Preisniveau als überhöht angesehen wird.

Zinn: In London wurde der Preisrückgang der Vorwoche erneut von einer Festigung abgelöst. Der feste Trend der Londoner Zinnbörse war durch nordamerikanische Käufe sowie durch die feste Tendenz in Singapur hervorgerufen worden. Außerdem wird mit einer Verknappung an diesem Metall in den USA gerechnet, da die Zinnverschiffungen Malayas im Dezember infolge der vorübergehenden Schließung einer führenden malaiischen Zinnschmelze vermutlich niedriger sein werden, als im November. Der Verbrauch in den USA im August d. J. hat mit 5310 lgt das höchste Monatsergebnis seit Januar 1951 erreicht.

Blei: Die Tendenz war bei zum Teil lebhafter Geschäftstätigkeit fest. Anfang der Woche erreichte die Londoner Notierung einen neuen Höchststand seit Wiedereröffnung der Londoner NE-Metallbörse im Oktober 1952. Die darauffolgende Abschwächung ließ auch in den USA Gerüchte über eine mögliche Heraufsetzung des dortigen Preises verstummen.

Zink: Die stärkste Preisfestigung verzeichnete Zink in London, wo die Notierungen gleichfalls neue Höchststände seit der Wiederaufnahme des freien Handels erreichten. Die Nachfrage war lebhaft.