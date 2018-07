olf. nie., Gera

Etwa 200 Patienten der Krankenanstalten Stadtroda in Thüringen wurden in letzter Zeit mit der aus Rußland empfohlenen Pawlowschen Schlaftherapie geheilt. Nach Bildung von Pawlow-Zirkeln (für Ärzte und Patienten) richtete der Direktor der Krankenanstalten, Prof. Dr. Drechsler, eine Station für Schlaftherapie ein, die zwei Dutzend Betten umfaßt. Eine Erweiterung ist für die nächste Zeit vorgesehen. Schließlich will man immer mehr von der Behandlung mit Medikamenten abgehen und an deren Stelle die Suggestiv-Behandlung einführen.