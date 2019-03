Wenn man auf die Frage antworten soll, was von den in- und ausländischen Käufern, als da sind Antiquare, Sammler, Literaturfreunde und Bibliophile, bevorzugt wird, so kommt man in nicht geringe Verlegenheit. Denn es gibt kaum ein Gebiet, das keine Interessenten fände; allerdings macht sich überall ein ausgeprägter Sinn für Qualität bemerkbar. Tadellose Erhaltung, einwandfreier Zustand sind für Bücher, Autographen und Graphiken gleichermaßen wertbestimmend. Doch geht es ja nicht nur um die äußeren Erfordernisse, sondern es spielen auch Imponderabilien herein, die zu unterschiedlicher Bewertung führen können.

So war auf der am Wochenende in Hamburg stattgefundenen Auktion bei Dr. Ernst Hauswedell zu beobachten, welchen Schwankungen Goethe-Ausgaben ausgesetzt sind. Ein sehr schönes, vollständiges Exemplar der "Ausgabe letzter Hand" (1827–1832) erzielte 400 DM; vor einigen Jahren war es unverkäuflich und nicht einmal für 100 DM an den Mann zu bringen. Sehr gut lag auch die 30bändige Ausgabe des Bibliographischen Instituts, um 1900 erschienen: sie wurde mit 370 DM bezahlt, während die noch vor ein und zwei Jahren mit weit mehr als 500 DM bewertete Propyläen-Ausgabe mit ihren 49 Bänden jetzt zu 170 DM zugeschlagen wurde und damit nicht einmal den Schätzpreis von 250 DM erreichte. Ein allerdings nicht vollständiges Exemplar der großen Weimaraner "Sophien-Ausgabe" (es enthielt statt der 143 nur 128 Bände) fand keinen Käufer; hieran dürfte weniger das Fehlen der "Abteilung II" oder der Umstand, daß es sich um ein broschiertes Exemplar handelte, Schuld haben, sondern die Unmöglichkeit, ein solches Monstre-Werk bei den gegenwärtigen Wohnverhältnissen aufzustellen.

Schon seit längerer Zeit hat sich das Interesse für naturwissenschaftliche Werke sehr belebt: so konnte jetzt das erste in Deutschland erschienene Werk über Botanik, nämlich das "Herbarium tomis tribus" von Brunfels (Straßburg 1536) 650 DM bringen (der Schätzpreis war 400 DM). Ebenso hoch bewertet wurde das "Distillier-Buch" von Hieronymus Brunnschwig (Straßburg 1515), während das in Amsterdam 1860 herausgegebene Buch "De Toerako’s abgebeeld en beschreven" über die "Pisangfresser" mit 770 DM fast den doppelten Schätzpreis erreichte.

Der Wert dieser und ähnlicher Bücher gründet sich vor allem auf die, meist handkolorierten Illustrationen, wie überhaupt für das illlustrierte Buch, gleichviel ob alt oder modern, sehr gute Preise geboten werden. Von den älteren derartigen Werken lagen das mit den Holzschnitten Lucas Cranach geschmückte Auerwaldsche Buch über "Die Ringerkunst" (Wittenberg, Hans Lufft 1539) mit 1400 DM, dann das uniformgeschichtliche Werk (!) von Eckert-Monten "Das deutsche Bundesheer in charakteristischen Gruppen" (Leipzig 1838) mit 1350 DM an der Spitze, sieht man ab von den alten Atlanten, die noch höhere Preise erzielten (so: Ortelius, Theatrum Orbis terrarum 2650 DM, Blaeu "Atlas major", Amsterdam 1667 2700 DM, dazu die holländische Ausgabe des Blaueschen Atlas von 1648, die mit 4800 DM in die USA ging). Unter den neueren illustrierten Ausgaben sind vor allem solche mit Lithos von Maillol (Ovide: L’Art d’aimer, 1935 Paris, 930 DM) sehr hoch bewertet worden; Schillers "Lied an die Freude" mit den neun Holzschnitten von Ernst Barlach kam auf 600 DM.

Die großen Standardwerke zur Kunstgeschichte sind weiter im Preise gestiegen; so brachte die 16bändige Propyläen-Kunstgeschichte 190.0 DM.

Die Auswahl an Autographen war weniger umfangreich, als durch Qualität interessant; dafür sprach, daß die Schätzungspreise in vielen Fällen erheblich überboten wurden.

Auch bei der sich anschließenden Auktion für Graphik, Handzeichnungen, Gemälde und Plastik setzten sich sehr gute Preise durch. Überraschte schon die außerordentlich günstige Aufnahme, die das Angebot in alter Graphik fand, bei der kaum etwas "liegenblieb" – denn daß Spitzenwerte wie Dürer (Radierung: Die Eifersucht, 850,– DM; – Kupferstich: Christus am Kreuz, 500,– DM), Rembrandt oder eine Bologneser farbige Miniatur des Laurentius de Voltolina aus dem 14. Jahrhundert (1050,– DM) sehr begehrt sein würden, verstand sich von selbst –, so widerfuhr auch Städteansichten und dergleichen (vor allem Schweizer und Berliner Motive) ein sehr lebhaftes Interresse, das sich auch auf Hamburgensien erstreckte.

In der modernen Graphik fanden internationale Namen die größte Beachtung: späte Lithos und Radierungen von Picasso brachten 600 bis 700 DM, frühere erzielten zwischen 300 bis 500 DM. Die 16 Originallithographien "Yvette Guilbert" von Toulouse-Lautrec lagen mit 2700 DM 10 % unter dem Schätzwert. Die "Hera" von Braque (eins seiner schönsten Lithos) kam auf 700 DM. – Den höchsten Preis für ein Gemälde erzielte Kirchners Ölbild "Segelschiffe im Sturm" mit 4500 DM. Ein Thomas Herbst ("Kühe auf der Weide") brachte 1350 DM; eine Bronzeplastik "Stehendes Mädchen" von Maillol (37 cm hoch) ging für 2800 DM in neuen Besitz über. c. o. f.