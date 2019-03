l.t., Stuttgart

Nach fünf Jahren mühsamer Vorarbeiten ist es jetzt so weit, daß für das größte deutsche Wasserleitungsprojekt die Ausschreibungen begonnen haben. Baufirmen geben in diesen Tagen ihre Angebote ab für die 148 km lange Pipe-line vom Bodensee durch den Schwarzwald nach Stuttgart. Es wird die längste Rohrleitung von einem Binnensee zum "Wasser-Endverbraucher", die bisher in Deutschland gebaut wurde. Die Kosten: etwa 110 Millionen DM.

Der Baubeginn dieser gewaltigen Anlage wird in Südwestdeutschland sehnsüchtig erwartet. Während trockener Sommermonate war in vielen Teilen Baden-Württembergs das Wasser Mangelware. Das liegt einmal daran; daß die Bevölkerungszahl seit 1870 von 3,4 auf 6,4 Millionen anstieg. Zum anderen wurde der Lebensbedarf der anwachsenden Bevölkerung durch den Aufbau von Veredlungsindustrien gedeckt – also noch einmal erhöhter Wasserbedarf.

Wo nun das Wasser hernehmen? Die Quellen in der Nähe der Ortschaften reichten nicht aus. Man mußte auf die Suche gehen nach großen Wasserüberschußgebieten, denn bis zum Jahre 1980 wird sich im Südwestraum ein zusätzlicher Wasserbedarf von 3000 Litern je Sekunde ergeben.

Zunächst dachte man an das Rheintal. Fachleute schätzten die Ausbeute auf 1000 Liter je Sekunde. Da der Eigenbedarf am Rhein schon 800 Liter je Sekunde beträgt, mußte weiter gesucht werden. Im Eyachtal scheiterten die Pläne am Geld. Vor dem Bau einer Talsperre mit 10 Millionen cbm Fassungsvermögen schreckten alle Beteiligten zurück. Das Wasser aus dem Donautal ist zu kalkhaltig. Schließlich sollte das Illertal angezapft werden. Doch man kam von dem Plan ab, weil man es auf einen Einspruch der Bayern nicht ankommen lassen wollte. So blieb nur noch der Bodensee als riesiges Wasserreservoir von 48 500 Millionen cbm. Vom Bodensee soll nun die große Pipeline 148 km weit geführt werden. Das Wasser muß vom tief gelegenen See 370 m hochgepumpt werden, um dann im eigenen Gefälle den Verbraucherstellen zufließen zu können.

Der Plan sieht vor, in etwa 50 m Tiefe das Seewasser zu entnehmen. In dieser Tiefe hat das Wasser eine gleichbleibende Temperatur; von 4 bis 6 Grad Celsius. Es ist praktisch keimfrei durch Selbstreinigung und braucht nicht "bearbeitet" zu werden. Prof. Dr. Boss, der Leiter des Instituts für Hydromechanik, Stauanlagen Wasserversorgung an der Technischen Hochschule Karlsruhe hat bereits auch begutachtet, daß der Sog bei der Wasserentnahme die Strömungsverhältnisse des Bodensees nicht beeinflussen wird.

Natürlich braucht sich niemand Sorgen zu machen, daß der See vielleicht "ausgetrunken" wird. In einer Sekunde fließen durchschnittlich 365 cbm Wasser aus dem Bodensee in den Rhein. Die-zunächst geplante Menge von 30 Millionen cbm, die jährlich herausgepumpt werden soll, bedeutet nur0,3 Prozent dessen, was der Rhein "schluckt".