Ein gebranntes Kind hält das Zündholz für ein Feuer

Von Michael Freund

Man spricht viel von dem deutschen Wirtschaftswunder. Das politische Wunder ist eigentlich noch viel größer. Es ist doch wie ein Wunder, daß bis jetzt seit dem Zusammenbruch ein so großes Maß der politischen Stabilität einem Volk beschieden war, das zwölf Jahre durch den Taumel des Dritten Reiches gegangen war, das 1945 einen beispiellosen Zusammenbruch erlebte, das zerstückelt und ohne nationale und politische Einheit aus der Katastrophe hervorging, dem wenigstens in den ersten Jahren nach der Niederlage keine Bitterkeit der Niederlage erspart blieb – Hunger, Demütigung, Gefangenschaft, Ohnmacht und Ungewißheit, dessen Männer in der Mehrheit die äußere und innere Not des Gefangenenlagers erlebten, über das sich eine Völkerwanderung von Millionen Vertriebener ergoß, das – mit einem Wort – wie nie in seiner Geschichte, zerstampft und zermahlen wurde. Das Ausbleiben radikaler Bewegungen ist also wie ein Wunder, und so ist es ganz natürlich, daß manche Deutsche sich ängstlich fragen, ob nicht eines Tages die Reaktion auf das alte Geschehen wie ein Zeitzünder erfolgen könnte.

Spannungen in der deutschen Politik und in der Regierung – über deren persönliche und tagespolitische Seite hier kein Wort gesagt zu werden braucht – machen daher nachdenklicher, als der Anlaß rechtfertigt. Ein gebranntes Kind hält ein Zündholz für ein Feuer, und schon wenn Parteien nach der Maxime handeln: "Sechs Tage sollst du regieren und am siebten Opposition machen", fragt sich das deutsche Volk in einer nicht zufälligen Überängstlichkeit, ob wir nicht schon wieder in jene politische und geistige Zersplitterung und Haltlosigkeit hineintaumeln, die der ersten deutschen Republik den Garaus gemacht habe.

Keine Patentmedizin

Nur gibt es kein unfehlbares Rezept, um zu erreichen, daß nicht wieder die Deutschen richtungslos durcheinander fluten und übereinander hinweg durcheinanderrufen, daß ihre Parlamente nicht wieder gestaltlos werden und nicht wieder aus buntfarbigen Mehrheiten zusammengesetzt sind, die alle Tage – nach dem Vorbild eines Nachbarlandes – zu neuen flüchtigen und verräterischen Mehrheiten zusammengefügt werden. Es gibt kein Rezept. Es gibt im Völkerleben überhaupt keine Patentmedizinen und keine Wunderrezepte. Die Ordnungen der Völker können nicht gemacht werden; sie müssen wachsen. Etwas so Elementares wie die Bereitschaft der Nation, eben als ein Volk und als lebende Gemeinschaft zu handeln – und das ist ja in Wahrheit das Wesen steter Stabilität und der politischen Führung – reift nicht an der Oberfläche.

Das heißt nun nicht, daß die Medizinen, denen manche nahezu unfehlbare Wirkung zusprechen, an sich wert- und nutzlos wären. Eine Mandeloperation hat durchaus ihren Sinn, wenn man sich davon nicht eine ewige Gesundheit verspricht. Und ihre Unterlassung kann sogar tödlich sein.