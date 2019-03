Vor dem Hotel Stern in Bonn stauten sich die Neugierigen; Eine schwarze Limousine fuhr vor und ihr entstiegen die ersten Mitglieder der zukünftigen Sowjetbotschaft in der Bundesrepublik. Der Ranghöchste unter ihnen ist Botschaftsrat Senin.

Die Nachrichtenagentur Associated Press teilt "auf Grund verschiedener Anfragen" mit, der Name des Leiters des sowjetischen Vorkommandos in Bonn sei "Senin" – mit S. X.