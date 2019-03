Welche geschichtliche Bedeutung ein schaffender Künstler hat, das entscheidet zumeist erst die Nachwelt im Laufe vieler Jahrzehnte. Es kann aber unter Umständen auch ausnahmsweise schon zu seinen Lebzeiten sichtbar werden: wenn er nämlich ein hohes Alter erreicht hat, wenn sein Werk inzwischen längst weit hinter der allgemeinen Entwicklung des Stils, des "Geschmacks" und des Ausdruckswillens zurückgeblieben ist und wenn dieses Werk dann dennoch eine unantastbare Autorität besitzt, so daß es nicht als "überholt" im Sinne einer abgetanen Sache gilt, sondern dasteht als ein historischer Faktor, der zum bleibenden Besitz der Kulturwelt gehört. Um ein solches Werk gibt es auch keine Meinungskämpfe mehr. Es ist in die Sicherheit der Klassizität eingegangen. Und seinem Schöpfer wird das paradoxe Erlebnis des eigenen Nachruhms zuteil; das heißt: eines Ruhmes, der bleibt, während längst ganz andere Maßstäbe gelten, um die gestritten, an denen Wert oder Unwert von zeitgenössischen Kunstwerken abgeschätzt werden.

Eine solche schon historische Autorität hat heute kein Werk eines noch lebenden Komponisten so unbedingt und außer jeder Diskussion wie das des Finnen Jean Sibelius, der am 8. Dezember sein 90. Lebensjahr vollendet. Seine Person ist der Mitwelt bereits zur Legende geworden; an sie erinnern eigentlich nur von Zeit zu Zeit eben fällige Gedenktage oder sonstige festliche Anlässe. In gewissen Abständen auch erzählt irgendwer, daß er ihn besucht habe, ihn bei guter Gesundheit traf, daß der Meister immer noch komponiert, aber nichts davon vor seinem Tode veröffentlicht haben will und dergleichen. Man liest es und wundert sich, als habe man gelesen, der Betreffende sei bei Homer oder Shakespeare auf Visite gewesen. Nicht, weil 80, 85, 90 Jahre Lebenszeit so etwas völlig Abnormes wären. Sondern eben: weil der Mensch schon seit langem von seinem Werk fast völlig aus dem Tagesbewußtsein verdrängt worden, weil hinter der Realität des Werkes die Realität seines Urhebers verblaßt ist.

Den Eindruck des Legendären verstärkt bei Sibelius sowohl seine besondere künstlerische Eigenart wie auch das Tempo und die Dynamik der Wandlungen, denen die Musikauffassung unterworfen war, seitdem eine Ausdrucksform wie die seine "aktuell" war. Nahezu nichts von dem, was den nährenden Boden seiner Kunst ausmacht, ist heute "gefragt" in jenen Regionen der schöpferisch bemühten Intelligenz, in denen nach dem künstlerischen Ausdruck unserer Zeit gesucht wird und der verbindliche neue Stil kreiert werden soll. Dagegen stimmte die Empfindungswelt dieses Komponisten aufs glücklichste überein mit derjenigen, die der Musikstudent im Berlin und Wien seiner Jugendjahre antraf: einem neuen Aufschwung der Spätromantik, der in einem vorher nicht gekannten Grade das "Poetische" als formschöpferisches Element der reinen Instrumentalmusik zu vermählen trachtete. Es war dieser spät- und neuromantischen Bewegung allerorten auch eine starke Dosis von nationalem Historizismus beigemischt. Und gerade diese Seite der Kunstanschauung jener Zeit entsprach dem angeborenen Naturell des finnischen Musikers vollkommen, nur daß sie bei ihm nun wirklich in ursprünglichen, instinkthaften Bindungen wurzelte; daß bei ihm die Magie des Heimatbodens und der vaterländischen Geschichte keiner Erweckung von Gnaden irgendeiner ästhetischen Mode bedurfte, sondern seinem Wesen eingeboren war. So eng ist seine Verbundenheit mit diesen Kräften – die in der unberührten Weite der finnischen Landschaft ja noch mythischen Urbestand haben –, daß seine Musik wie unmittelbar Klang gewordene Natur anmutet; dieselbe Natur, deren Puls in den Rhythmen der großen nationalen finnischen Epik schlägt.

Die Musik von Sibelius ist immer "gedichtet", nicht nur in den Stücken, deren Titel es schon verrät, wie etwa dem berühmten "Schwan von Tuonela", der "Saga", der "Finlandia", der "Karelia-Suite", den "Scènes historiques" und vielen anderen ausgesprochenen "Tondichtungen" – auch in den Symphonien und Kammermusiken. Sie ist "gedichtet" in einem spezielleren Sinne als dem, der besagen will, daß eine Musik "von Herzen zu Herzen" (wie Beethoven sagte) gehe; sie hat auch im Gewande reiner Formentfaltung eine stimmungshafte Beredtsamkeit; sie "erzählt", "berichtet" und "singt" auf eine geheimnisvolle Weise, die Vertrautheit mit dem Magischen und Mystischen bezeugt, aber in einer gleichsam vorweltlichen Identität mit der Sprache zur Landschaft geprägter Natur. Das unterscheidet Sibelius ebenso von den Impressionisten wie von den Programmusikern etwa der "neudeutschen" Schule: seine Poetik hat einen tiefergelegenen Ursprung und daher eine höhere Legitimation als die modische Tondichterei der neunziger Jahre. Es ist darum auch keine abgegriffene Floskel, wenn er als "finnischer Nationalkomponist" bezeichnet wird. Er ist es schon allein darum, weil in seiner Musik wahrhaftig die Seele seines Volkes tönt, dies aber durch das Mittel einer so meisterhaften Kunstfertigkeit, wie sie vordem keiner seiner Landsleute aufzuweisen hatte. Dank dieser Meisterschaft hat Sibelius die finnische Musik zu europäischem, sogar zu Weltrang erhoben, und das ist eine Leistung, die nicht leicht gelingt bei einem derart ausgeprägten nationalen Idiom, wie er es, obwohl fern jeglicher Folkloristik, spricht.

Ob das, was der Neunzigjährige in den letzten Jahren geschrieben hat und was er noch weiterhin schreibt, einmal, wenn der Schleier des Geheimnisses gelüftet wird, noch eine Überraschung enthält – diese Frage drängt sich wohl der Neugier auf, aber sie ist nicht wichtig. Uns wie ihm, dem immer noch geistig frischen Jubilar, kann es mehr als genug sein, was wir von ihm haben und wissen.

A-th