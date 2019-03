Die Part American World Airways, eine der großen amerikanischen Luftverkehrsgesellschaften, drückt ihren Europa-Passagieren einen "up to the moment guide to World travel" in die Hand, der auf 576 Seiten 16201 facts enthält. Wir haben sie nicht gezählt; dieser Mühe unterzog sich wohl Simon und Schuster in New York, die das interessante Buch verlegten. 84 Länder sind behandelt. In der Seitenzahl kommt Germany gut weg: Elf Seiten sind mehr als der Durchschnitt. Dagegen fällt es bei den "facts" ab; der Länderdurchschnitt wäre 193, Deutschland schafft es nur auf 60; das ist wenig.

Eine Überraschung, ebenso wie ein Rätsel, ist die Liste der "Where to go", die mit Frankfurt beginnt, dann nach Berlin springt, um mit den beiden Städten Mainz und Wiesbaden dem Endpunkt München zuzustreben. Dem Rhein gelten – sehr kurz – elf Zeilen, dem Schwarzwald fast doppelt so viele. Verblüffend ist, daß die Weserberge genau so viele Zeilen verdienen wie der Rheinabschnitt! Hamburg, Bremen und Lübeck sind genau in einer Zeile summarisch als Hansestädte erwähnt, das Ruhrgebiet mit einem Satz.

Ohne der an sich durchaus beachtlichen Leistung der PAA irgend etwas Unfreundliches nachzusagen, erscheint uns die geographische Kenntnis von Deutschland etwas flüchtig oder zumindest die skizzierte Auswahl der PAA recht unklärlich. -erle-