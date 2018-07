Inhalt Seite 1 — Sturm im Weinglas... Seite 2 Auf einer Seite lesen

, och In diesem Frühjahr hatte der Leiter der SN deutschen Weinwerbung, Landwirtschaftsrat rnelsen, erklärt, man könne sich in diesem Jahr " sehr kostspielige Werbung im Rahmen einer ä atschen Weinwoche sparen. Aber kurze Zeit uter mußte die Weinwerbung ihren Entschluß v ndern. Die ganz und gar verfahrene Situation auf n deutschen Weinmarkt machte auch in diesem r eine nachdrückliche Werbung für den deut en Wein notwendig.

Die diesjährige Weinwoche fiel in eine Zeit höcht <" Spannung innerhalb der deutschen Weinwirtnft. Seit Wodien gibt es erbitterte Auseinander, ungen zwischen den Winzern, dem Handel und "porte nach der Bundesrepublik verzögerten sich fang Oktober die portugiesisch deutschen Verdlungen über den Abschluß eines Handelsverges. Auf Grund der in letzter Zeit vom Bundesährungsministerium den deutschen Winzern ebenen Zusagen, sah sich Staatssekretär Sonnein außerstande, den Portugiesen die gewünschte nzession zu machen, neben der Änderung des , jngenkontingents in ein Wertkontingent ein it in Höhe von 160 000 hl portugiesischen nes noch zu akzeptieren. Wegen der Wünsche deutschen Industrie, sich an der Erschließung n Portugiesisch Angola zu beteiligen, war diese terbrechung der Verhandlungen besonders nachilig, zumal der alte Handelsvertrag zwischen den Jen Staaten bereits am 30. September abgelauwar.

Dieser Vorgang beleuchtet die gegenwärtige Lage dem deutschen Weinmarkt. Nervosität und Getheit — sowohl bei den Winzern als auch beim " indel — sind die allgemeinen Zeichen einer schon ;- <ge schwelenden Krise, die jetzt offenbar wird. S- >: Wirkungen wie im Falle der Wirtschaftsverie "> "dlungen mit Portugal dürften sich aller Wahrt, isJ inlichkeit im Laufe der nächsten Zeit noch Aviederholen. Zu lange hat die Bundesregierung — äsiierechtigte Exportinteressen vertretend — sich " reit erklärt, immer größere Mengen von ausländi, jfl em Wein als Zahlungsmittel für deutsche Exporte zu akzeptieren. Es wird einiger diplomatischer Mühe bedürfen, dem Ausland jetzt klarzumachen, daß die veränderte Haltung der Bundesregierung nicht auf Böswilligkeit beruht, sondern ein Ausdruck ernster Sorge um den innerdeutschen Weinmarkt ist.

Sdion Mitte September sandten fünf CD U Abgeordnete des Landtags von Rheinland Pfalz ein Telegramm an den Bundeskanzler. Sie erbaten darin sofortige Gegenmaßnahmen zur Verhütung einer Preiskatastrophe auf dem deutschen Weinma kt. Die Abgeordneten wiesen darauf hin, daß dtrch die hohen Weineinfuhren aus dem Ausland — vor allem aus Frankreich — von einer Überflutung des deutschen Weinmarktes gesprochen werden müsse. Es drohe ein katastrophales Absinken der deutschen Weltpreise. Dieses Telegramm — von dem offiziellen Organ des Weinhandels als "unverantwortlich und tendenziöse Jeremiade" bezeichnet — bildete den Auftakt zu einem groß angelegten Vorstoß der einzelnen gebietlichen Weinbauernverbände bei der Bundesregierung. Dessen Berechtigung wurde mittlerweile auch vom Handel anerkannt; denn auch der Weinhandel ist durch die Lage auf dem Weinmarkt beunruhigt.

Einer ständig langsam steigenden deutschen Weinproduktion steht ein seit Jahren ständig stark ansteigender Import ausländischer Weine gegenüber. 1953 betrug die deutsche Produktion beispielsweise 2 455000 hl Wein; im gleichen Jahr wurden aus dem Ausland l 569 000 hl importiert. Uid die vorliegenden Zahlen für das erste Halbjahr 1955 zeigen, daß für dieses Jahr ein besonderer Rekord von Weinimporten zu erwarten ist. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden schon 1179248 hl importiert; gegenüber 888520hl im ersten Halbjahr 1954 bedeutet das eine Steigerung von beinahe 400000 hl.

Die Weinbauverbände und auch die einzelnen Winzer betonen immer wieder, daß sie die Schwierigkeiten der Bundesregierung bei zwischenstaatlichen Verhandlungen nicht verkennen. Sie wehren sich heute nicht mehr generell gegen den Import ausländischer Weine als Zahlungsmittel für deutsche Exporte. Sie fordern vor allem gleiche Bedindaß die 1500 ffrs, die der französische Staat ie Hektoliter als Exportsubvention zahlt, durch einen deutschen Zoll in gleicher Höhe ausgeglichen werden soll. Darüber hinaus fordern die Winzer, daß die Sekt- und Wermuthersteller ihr Versprechen — das ihnen eine beträchtliche Zollsenkung für ausländische Grundweine brachte — auch einlösen und 50 v. H deutsche Weine für ihre Getränke verarbeiten. Auch die teilweise recht seltsamen Geschäfte mit ausländischen Trauben und ausländischem Süßmost sollen nach dem Willen der Winzer stärker kontrolliert werden.

Fast könnte man der Meinung sein, der Urgrund aller Verständigungsschwierigkeiten liegt nur in der Statistik. Man hat als letzte Weisheit kürzlich errechnet, daß der Weinkonsum in Deutschland 1954 auf acht Liter je Kopf der Bevölkerung angestiegen sei, dann kämen die 50 Millionen Deutschen mit den 2 455 000 hl erzeugten und l 569 000 hl eingeführten Weinen noch nicht einmal aus, weil ja von der Erzeugung auch noch einige hunderttausend Hektoliter ausgeführt werden und einige hunderttausend Hektoliter in Sekt und Weinbrand verschwinden. Wenn die acht Liter je Kopf stimmen, besteht ein dringender Einfuhrbedarf. Aber wir sind der Meinung, daß die acht Liter Konsum in Deutschland nicht stimmen, nicht stim men können. Denn noch vor wenigen Jahren (nach dem Kriege und auch vor dem Kriege) war der Konsum in Deutschland sowohl bei 50 Millionen Deutschen im Westen, wie bei 70 Millionen Deutschen in den Grenzen von 1937, viel geringer. Leider sind zuverlässige Zahlen nicht zu haben, und die Angaben der Wissenden bei den Organisationen klaffen erheblich auseinander. Zahlen sind leider sehr geduldig.