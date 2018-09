Die Friedrich Tauscher oHG, Leonberg bei Stuttgart, nimmt Mitte Dezember eine neue Werksanslage in Betrieb, die – nach modernsten Gesichtspunkten errichtet – alle Produktionszweige der Herrensocken- und Damenstrumpfproduktion (einschl. Färberei und Kraftwerk) vereinigt. Damit hat das Unternehmen, das 1902 in Oberlungwitz (Sachsen) gegründet wurde und auf Grund seiner Qualitätserzeugnisse bereits damals einen international anerkannten Ruf hatte, seinen Wiederaufbau in der Bundesrepublik nach dem Verlust der sächsischen Produktionsstätten abgeschlossen. Bisher mußte die umfangreiche Produktion in Behelfsräumen vorgenommen werden. Besondere Anerkennung verdient, daß das Werk, das sich nach seiner Neugründung im Jahre 1950 wieder einen beachtlichen Marktanteil vor allem an Qualitätsherrensocken erobern konnte, den Wiederaufbau in der Hauptsache aus eigenen Mitteln finanziert hat.

Das Unternehmen beschäftigt heute rund 120 Arbeitnehmer und hat sich auf die Herstellung von Herrenkräuselkreppsocken und Damenperlonstrümpfen spezialisiert. Es war übrigens das erste Werk, das in Westdeutschland die Serienfabrikation von Kräuselkreppsocken für Herren aufnahm und mit ihnen auch gute Exporterfolge erreichen konnte. Das neue Fabrikgebäude enthält neben den reinen Fabrikationssälen, in denen modernste Cotton- und Strumpfstrickmaschinen aufgestellt sind, noch ausgedehnte Büroräume und einen Gemeinschaftsraum. Die enge Verbundenheit zwischen Belegschaft und Unternehmer findet ihren besonderen Ausdruck in hervorragenden sozialen Leistungen und Einrichtungen, wie der jetzt abgeschlossene Wiederaufbau ein beredtes Zeichen tatkräftiger Unternehmerinitiative ist. ww.