Man schreibt den 21. Oktober 1805. Endlich hat die britische Flotte die vereinigte schwimmende Armada der Franzosen und Spanier vor den dunklen Klippen jenes Kaps an der spanischen Küste erwischt, das Trafalgar heißt. Lord Nelson ist bereit, sie zum Kampfe zu stellen und sie (in der letzten Segelschiffs-Seeschlacht der Menschheitsgeschichte) zu vernichten. Der kleine Mann in schäbigster Uniform, der "nur noch ein Auge, einen Arm, aber tausend Herzen hat", ist reichlich nervös, obwohl er doch selbst wohl das stolze Wort geprägt hat: There is nothing the Navy cannot do! Immer wieder setzt er, noch nachdem schon der Befehl "Ran an den Feind" gegeben ist, den Signaloffizieren aller unter seinem Kommando fahrenden Schiffe mit immer neuen Signalsprüchen zu, so daß schließlich Konteradmiral Collingwood, der den Auftrag hat, mit seinem Geschwader vor Nelsons Schiffen anzugreifen, wütend ausruft: "Ich wünschte, Nelson würde mit dem Signalisieren aufhören. Wir wissen doch wirklich, was wir zu tun haben."

Da kommt um 11 Uhr 40 Minuten wiederum ein Flaggspruch. Zwölfmal werden die bunten Lappen im Großmast gehißt, und nun werden auch die niederen Dienstgrade unwillig, die das Signal aufzuschreiben haben. Und einer von ihnen ruft ärgerlich aus: "Allmächtiger! Das ist das merkwürdigste Signal, das ich jemals entziffert habe. Und ganz überflüssig. Reine Zeitverschwendung. Es war aber der Welt bis heute berühmtester Signalspruch: "England erwartet, daß jeder Mann seine Pflicht tut!"

Alles, was sich um dieses grandiose Signal im Laufe eines Jahres vor und nach dem Siege innerhalb der "unbesieglichen Flotte" abgespielt hat, erleben wir in dem Buch

Kenneth Fenwick, "Trafalgar", Roman. (Deutsch von Siegfried H. Engel.) Verlag Hans Dulk, Hamburg, 400 S., Leinen 16,80 DM.

mit. Und noch einmal wird es klar, warum die Briten auf dem Londoner Trafalgar-Square, mitten im Herzen ihres Imperiums, Nelson ein Denkmal gesetzt haben, das die Standbilder aller Herrscher, Staatsmänner und Heerführer hoch überragt. Das Buch, dessen Autor Mitglied der britischen Gesellschaft für maritime Forschung ist, hält den Leser von Anfang bis zum Ende in Atem, denn destolze und männliche Erlebnisbericht ist das bis in die letzte Einzelheit historisch wahre Gemälde einer Epoche, die eine Schicksalswende für Europa bedeutete. w. f. k.