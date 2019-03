Die Frage, ob die UNO noch in dieser Sitzungsperiode die Aufahmeanträge von 18 Staaten genehmigen wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

Jeder der fünf ständigen Mitgliedstaaten hat das Recht, ein Veto gegen die Aufnahme eines Bewerbers einzulegen, sofern er der Ansicht ist, daß dieser Bewerber die im Artikel 4 der UNO-Charter niedergelegte Bedingung eines "friedliebenden Staates, der fähig und willens ist, den Verpflichtungen der Charter nachzukommen", nicht erfüllt. Von diesem Recht hat die Sowjetunion bisher bei allen von den Westmächten gebilligten Anträgen Gebrauch gemacht und auf diese Weise die Aufnahme von Italien, Österreich, Finnland, Irland, Portugal, Kambodscha, Ceylon, Japan, Laos, Jordanien, Libyen und Nepal verhindert. Auf der anderen Seite konnte keiner der von der Sowjetunion geförderten Anträge der Länder Albanien, Bulgarien, Ungarn, Rumänien und Mongolische Volksrepublik die erforderlichen sieben Stimmen im Sicherheitsrat erhalten. So kam es, daß seit der Aufnahme Indonesiens als sechzigster Mitgliedstaat im September 1950 keine einzige Aufnahmen mehr erfolgte. Zu den bisher abgelehnten siebzehn Ländern kommen dann noch Spanien, über dessen Antrag eine Abstimmung noch nicht stattgefunden hat, sowie die geteilten Staaten Nord- und Südkorea und Nord- und Südvietnam. Insgesamt warten also 22 Länder vergeblich im ihre Aufnahme in die UNO!

Die Initiative zur Überwindung des toten Punktes ging von Kanada aus, dem es gelang, die Annahme einer Resolution durchzusetzen, nach der dem Sicherheitsrat empfohlen wurde, einer In bloc-Aufnahme aller Bewerber, mit Ausnahme des geteilten Korea und des geteilten Vietnam, zuzustimmen. Washington, das nach längerem Widerstreben dem kanadischen Vorschlag zustimmte, hat nun erklärt, sein Vertreter sei angewiesen, sich bei der Abstimmung über die Mongolische Volksrepublik der Stimme zu enthalten, also kein Veto einzulegen und auch auf die Entscheidung der übrigen Mitglieder des Sicherheitsrates keinen Einfluß auszuüben.

Diese Wandlung wurde offenbar herbeigeführt durch die mehrfach unterstrichene Äußerung der Sowjetunion, sie werde nur dann einer En bloc-Abstimmung zustimmen, wenn auch die Mongolische Volksrepublik eingeschlossen sei. Anderenfalls werde sie wiederum ihr Veto einlegen.

Der Weg für die Aufnahme achtzehn neuer Mitglieder schien, also plötzlich frei zu sein. Da legte plötzlich der Vertreter Nationalchinas ein Veto gegen die Aufnahme der Mongolischen Volksrepublik ein. Er begründete diese Haltung damit, daß es sich bei diesem Land um einen von der Sowjetunion abhängigen Satellitenstaat handele, der in keinem Lande, nicht einmal in Moskau diplomatische Vertreter unterhalte. Die gleichen Bedenken waren auch vorher von den Vereinigten Staaten, allerdings insofern mit größerer. Berechtigung vorgebracht worden, als Washington die Mongolische Volksrepublik niemals anerkannt hat, während die chinesische Regierung unter Tschiang Kai Schek im Januar 1946 die offizielle Anerkennung der staatlichen Selbständigkeit der ehemaligen "Äußeren Mongolei" (die sich 1921 von China trennte und 1924 den Namen "Mongolische Volksrepublik" annahm) vollzogen hatte. Die Entscheidung der Nationalchinesischen Regierung auf Formosa, im Sicherheitsrat ein Veto einzulegen, ist trotz der persönlichen Intervention Präsident. Eisenhowers, der zwei Briefe an Tschiang schrieb, gefällt worden.

Es ist möglich, daß Tschiang Kai Schek die Zulassung der Mongolischen Volksrepublik zu einem Handelsobjekt machen will. Vielleicht will er zu gegebener Zeit auf das heute eingelegte Veto verzichten und dann dafür eine entsprechende Gegenleistung verlangen. Mehr Freunde hat er sich mit dieser Methode allerdings nicht geschaffen.

E.K.