Die Industrie hat das Sortiment zahlreicher Konsumartikel erweitert und die Qualität verbessert. Infolge der Erhöhung der Durchschnittslöhne und einiger Preissenkungen ist der Reallohn der Arbeiter und Angestellten im ersten Halbjahr 1955 gegenüber 1954 um durchschnittlich 10 bis 15 v. H. gestiegen. Partei und Regierung haben sich nun die weitere Verbesserung der Wohnverhältnisse des werktätigen Volkes zur Hauptaufgabe gemacht." – Diese Sätze standen vor kurzem in einem Kommentar der großen Budapester Tageszeitung "Szabad Nép" zur jüngsten Entwicklung der wirtschaftlichen Lage Ungarns. Wie aber sieht die ungarische Wirklichkeit aus?

Ein Durchschnittsarbeiter – also kein "Spezialist" – oder ein mittlerer Angestellter verdient in der ungarischen Industrie zur Zeit monatlich 750 bis 800 Forint, das sind 150 bis 200 Forint mehr, als er 1949, zwei Jahre nach dem Beginn des ausschließlich kommunistischen Regimes, verdiente. Es stimmt also, daß die Löhne und Gehälter erhöht wurden. Die Entwicklung der Preise für die wichtigsten Verbrauchswaren, vor allem für Lebensmittel, zeigt in den vergangenen sechs Jahren jedoch eine Aufwärtsbewegung, die der Aufbesserung des Einkommens weit voraus ist:

Auf Grund dieser Tabelle kann von einer Erhöhung des Reallohns kaum die Rede sein, im Gegenteil: die Kaufkraft des Einkommens in Forint hat sich in den letzten Jahren nur verringert. Wie sehr sich die wirtschaftliche Lage des Durchschnittsungarn erst recht gegenüber der Vorkriegszeit verschlechtert hat, wird klar, wenn man sich daran erinnert, daß derselbe Arbeiter, der heute 750 oder 800 Forint monatlich verdient, 1938 jeden Monat rund 100 Pengö in seiner Lohntüte fand, davon aber nur 30 v. H. für Lebensmittel ausgeben mußte. 70 v. H. konnte er somit für Wohnung, Kleidung und anderes verwenden. Von seinen gegenwärtig 700 bis 800 Forint muß er jedoch für Lebensmittel 400 bis 500 Forint anlegen. Die gegenwärtigen Reallöhne liegen also tief unter denen der Vorkriegszeit, sie sind auch erheblich niedriger als vor fünf bis sechs Jahren. Selbst noch so trefflich und propagandistisch wohlformulierte Behauptungen, wie die einleitend zitierten "Feststellungen" der Parteizeitung "Szabad Nép", können daran nichts ändern.

Eine der Hauptursachen der Teurung ist heute wie in den ersten Nachkriegsjahren die Vernachlässigung der Landwirtschaft und der Konsumgüterproduktion zugunsten eines immer mehr forcierten Ausbaues der Schwerindustrie. Abgesehen davon, daß die kommunistische Bodenreform den sehr ertragreichen Grundbesitz beseitigte, hat sie eine Landflucht ausgelöst, die sich von Jahr zu Jahr folgenschwerer auswirkt. Tausende Hektar besten Nutzbodens sind heute nicht oder nur unzureichend bewirtschaftet, weil es an landwirtschaftlichen Arbeitskräften fehlt. Daß sie fehlen, hängt ebenso mit der freiwilligen Landflucht zusammen, wie mit der amtlichen Suche nach Arbeitskräften für die Industrie. Obwohl allein der Schwerindustrie in den letzten zwei Jahren vom Lande fast 300 000 Arbeitskräfte zugeführt wurden oder diese die Fabrikarbeit von sich aus der schlecht bezahlten Landarbeit vorzogen, und obwohl sich die Zahl der männlichen und weiblichen Industriearbeiter so auf mehr als eine Million erhöhte, besteht noch immer ein fühlbarer Mangel besonders an Facharbeitern. Ihn konnte auch die in Massen vorgenommene Verpflichtung früherer städtischer Intellektueller für die Industrie nicht verringern. Am schwierigsten lösbar scheint aber die Frage des Landarbeitermangels zu sein, seitdem mehr als 40 v. H. des nutzbaren Ackerlandes kollektiviert sind. Am schwersten haben es die noch freien Bauern, Hilfskräfte zu finden, da sie so gut wie keine amtliche Unterstützung haben. So ergibt sich zwangsläufig, daß ihre Produktion ebensowenig umfangreich ist wie die der Kolchosen und Sowchosen: die auf ihren Feldern straff organisierte Genossenschaftsarbeit übt kaum mehr Anreiz auf Arbeitskräfte aus, als die freie Arbeit auf den noch nicht verstaatlichten Gründen.

Die ungarische Industrie hat mehr denn je auf dem Gebiet der Rohstoffversorgung mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie ist gezwungen, z. B. ihren gesamten Bedarf an Buntmetallen einzuführen, sie muß aber auch 80 v. H. des Hüttenkokses und 90 v. H. der Baumwolle aus dem Ausland beziehen. Was die Erzeinfuhr betrifft, so werden seit der Verständigung des Ostblocks mit Tito bestimmte Hoffnung auf das benachbarte Jugoslawien gesetzt. Die Eisen- und die Stahlindustrie zu fördern, ist weiterhin ein Hauptziel der Regierung, besonders seit dem letzten Kurswechsel im Frühjahr, der wohl für längere Zeit mit jenem "neuen Kurs" Schluß machte, der unter dem abgesetzten Ministerpräsidenten Imre Nagy versuchte, die landwirtschaftliche Produktion mit allen möglichen Mitteln zu heben. Nagys Nachfolger hat in vielen Erklärungen betont, daß in erster Linie das schwerindustrielle Soll erfüllt werden müsse. Da die eisen- und stahlverarbeitende Industrie vorwiegend für den Export arbeitet, steht der Wert ihrer Produktion für die ungarische Bevölkerung in einem Mißverhältnis zu ihrem Verzicht auf Konsumgüter: sie hat wenig Vorteile davon, daß Bergbaumaschinen oder Lokomotiven nach China oder in die Sowjetunion geliefert werden, damit Ungarn von dort Buntmetalle erhält. Der Preis, den die Bevölkerung für die Entwicklung der Schwerindustrie zu bezahlen hat, besteht in immer mehr Entbehrungen. M.