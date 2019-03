o. f., Bitburg/Eifel

Eine schöne Freizeitbeschäftigung suchte sich der amerikanische Mastersergeant Claude Cross aus, der in der 36. Air Police Squadron zur Bewachung des Militärflugplatzes Bitburg in der Eifel eingesetzt ist. Ihm fiel ein, sich um das Waisenhaus Marienheim zu kümmern, das dem Kloster Himmerod der Weißen Schwestern von der Missionsschule "Unserer lieben Frau in Afrika" angegliedert ist.

27 Waisenkinder unterstehen der Fürsorge dieser "Weißen Schwestern", die nicht die Mittel haben, die Kinder allen Bedürfnissen entsprechend zu versorgen und ihre Unterkunft, die viel zu klein und beengt ist, zu vergrößern und nett auszugestalten.

Cross wußte um diesen Zustand und nahm sich vor, Abhilfe zu schaffen. Er wußte auch, daß es in Deutschland wichtig ist, die Behörden nicht zu übergehen, und sicherte sich zunächst das Wohlwollen des Kreisamtes in Bitburg, das seinerseits vorschlug, das stark verfallene Barockschlößchen des Grafen von Luxemburg als neues Domizil des Waisenhauses wiederaufzubauen. Danach ließ Oberfeldwebel Cross die Offiziere und Mannschaften des Flugplatzes wissen, daß er fest auf ihre Hilfe rechne, um die 350 000 Mark Ausstattungs- und Baukosten zusammenzubekommen. Die Soldatenzeitung "Stars and Stripes" nahm sich der Sache an, und bald schrieb auch ein gutes Dutzend Zeitungen in den Vereinigten Staaten: "Helft mit, den Waisenkindern von Himmerod ein schönes Heim zu bauen!"

So kam es, daß die Fächer von Cross’ Schreibtisch überquollen von Briefen und Schecks; Absender: US-Soldaten und Privatleute aus den USA. Cross ließ ein amerikanisches Auto verlosen, das er irgendwo aufgetrieben hatte, und organisierte eine Wohltätigkeitsveranstaltung der "Hillybilly Band" zugunsten der Waisenkinder von Himmerod. Deutsche Bauunternehmer will er dazu überreden, das Schlößchen zum Selbstkostenpreis herzurichten; die Konstruktionspläne dazu lieferte kostenlos das Baubüro des Flugplatzes.

Der Vater des Gedankens wird bei der Ausführung nicht mehr dabei sein. Im März nächsten Jahres geht er nach Amerika zurück, wohin er auch seine beiden Adoptivwaisenkinder Claude und Thomas mitnimmt. Doch, wenn das neue Waisenhaus fertig ist, will er unbedingt zurückkommen.