o. c., Bremen

Die Deutsche Verkehrsfliegerschule soll in Bremen ihre Tore öffnen. Mit diesem Beschluß trennten sich in der vergangenen Woche die Luftfahrtreferenten des Bundes und der Länder von dem Bremer Senator für Häfen, Schiffahrt und Verkehr, Dr. Hermann Apelt, der sie zu einer Besprechung in die Hansestadt eingeladen hatte. Die Sachverständigen stellten fest, daß der Bremer Flughafen mit seinen guten Rollbahnen, der hindernisfreien Umgebung und dem noch vorhandenen Gebäude der Fliegerschule die besten und billigsten Voraussetzungen dafür biete. Der Lehrflugbetrieb könnte am 1. April 1956 bereits aufgenommen werden, wenn sich Bund und Länder bis dahin über die Finanzierung einigen, die trotz allem noch mehrere Millionen Mark erfordert. Nach dem Willen der Referenten soll es so geschehen.

Auch über die Typen der ersten Schulflugzeuge herrscht bereits viel Einmütigkeit. Für die Erstausrüstung denkt man an zwei zweimotorige De Havilland DH 10 Dove und zwei einmotorige Sab 91 B Safir. Beide Maschinen – die erste ein britisches, die zweite ein schwedisches Erzeugnis – haben sich für die fliegerische und navigatorische Ausbildung als besonders geeignet erwiesen.

Die Deutsche Verkehrsfliegerschule wird die Tradition der Schule wieder aufnehmen, die 1926 in Braunschweig gegründet und 1934 aufgelöst wurde, als die damalige Luftwaffe die Ausbildung der Zivilpiloten mitübernahm. Sie wird auch die Lufthansa von ihrem Notbehelf erlösen, in Hamburg-Fuhlsbüttel das Training ihrer Flieger in eigener Regie durchführen zu müssen. Die Schule soll 100 bis 120 Schüler aufnehmen. Ausländer werden zugelassen. Die Ausbildung an Sportmaschinen wird Aufgabe der Aero-Clubs bleiben. Die Ausbildungskosten für einen voll einsatzfähigen Piloten werden mit 50 000 bis 60 000 Mark veranschlagt.

s. u., Bremen

Das erste nach dem Kriege in Deutschland gebaute Reiseflugzeug wird viersitzig sein. Sein 140-PS-Motor soll es mit einem Stundenmittel von 214 Kilometern 1015 Kilometer weit tragen. Als Startbahn benötigt es nur 295 Meter. Steuer- und Sitzanordnung wie im Auto machen die Maschine auch zum Schulflugzeug geeignet. Kunstflugeigenschaften besitzt sie außerdem. Instrumente für Blind- und Nachtflug können eingebaut werden. Das Material besteht aus Leichtmetall, das nicht vernietet, sondern geklebt wird. Die Oberfläche ist daher spiegelglatt. Fahrgestell und Bugrad lassen sich einziehen, ragen jedoch stets ein wenig aus den Tragflächen und Rumpf heraus, so daß eine Bauchlandung nicht unbedingt die Zelle zerstört. Diese ist etwas über acht Meter lang. Die Spannweite des Flugzeuges beträgt 10,5 Meter. An Gipfelhöhe sollen 5200 Meter erreicht werden. So jedenfalls hat Professor Dipl.-Ing. Walter Blume seine Nachkriegskonstruktion unter der Bezeichnung Bl 502 entworfen. Die Bremer Flugzeugwerke Focke-Wulf haben mit dem Bau begonnen, und die Herstellung von Segelflugzeugen – die Weihe und Kranich III erlangten in den letzten Jahren Weltruf – eingestellt. FW-Direktor Rothe erklärte dazu: "Wir haben die Holzbauweise jetzt überwunden und werden uns der Metallbauweise zuwenden." Die Bl 502 ist der Anfang der neuen Etappe, deren Weg über Reise- und Verkehrsmaschinen zu dem Endziel führen soll: Langstreckenflugzeuge ähnlich der berühmten FW Condor.

Noch ist es nicht so weit, denn Flugzeugbau ist Arbeit von Spezialisten. Sie müssen und sollen systematisch für die höheren Aufgaben geschult werden. Auch wird die neue Maschine erst ein Versuchsbau sein. Ob sie anschließend in Serie aufgelegt wird, entscheiden die Erprobungen, die voraussichtlich gegen Jahresende abgeschlossen sind. Aber Professor Blume ist zuversichtlich. Er war früher Konstrukteur der Arado-Werke. Seinem jetzigen Entwurf legte er die Ar 79 zugrunde, die im Geschwindigkeits- und Nonstopflug Weltrekorde brach. Daß er im Kriege ein Düsenflugzeug baute, dessen Merkmale sich in der britischen Comet wiederfinden, kennzeichnet ebenfalls seinen Erfindergeist.