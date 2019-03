Manche Binnenländer stehen dem Begriff See- oder Meeresheilbad hilflos gegenüber. Das Heilbad im Binnenland ist allen ein fester Begriff; man denkt an Quellen oder Moore. Die Bezeichnung See-Heilbad setzt voraus: die Lage an der Meeresküste oder in deren unmittelbarer Nähe; höchstens darf der Ortsteil "Bad" vom Strand zwei Kilometer entfernt sein. Es müssen Kureinrichtungen vorhanden sein, und geschultes Personal darf nicht fehlen. Schließlich gehört zum Kurort Charakter die stete Anwesenheit einer ausreichenden Zahl Ärzte, die mit den Anwendungen der Heilmittel vertraut sind und die Kurüberwachung durchführen.

Jedes See-Heilbad muß "Hauptheilanzeigen" und "Gegenanzeigen" feststellen und bekanntgeben und darf eine Kurtaxe erheben, die in den Werbeschriften aufgeführt wird.

Nach dem letzten Deutschen Bäderkalender gibt es 12 See-Heilbäder an der Nordsee und 4 an der Ostsee; 13 Seebäder an der Nordsee und 9 an der Ostsee können noch "aufsteigen", wenn sie die Voraussetzungen, die der Bäderverband in den Begriffsbestimmungen umrissen hat, nach und nach erfüllen. Sie empfehlen sich auch im Winter.