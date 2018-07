Was ist eigentlich gemeint, wenn von marktkonformen Maßnahmen die Rede ist? – Nun, genau genommen müßte man ja wohl von (mehr oder minder) marktwirtschafts-gerechten Methoden sprechen, also von solchen, die in die Marktwirtschaft passen, d. h. ihr angemessen sind. Im Gegensatz hierzu ständen dann Eingriffe, die als marktwirtschaftsfremd oder marktwidrig zu bezeichnen wären: zwangswirtschaftliche, dirigistische Maßnahmen aller Art und Grade. Grundsätzlich ist das eine vom anderen klar zu scheiden; das schließt nicht aus, daß im konkreten Falle hart darum gestritten wird, ob diese oder jene Maßnahme noch als marktwirtschafts-angemessen passieren kann, oder ob sie „eigentlich“ schon ins Arsenal der antiquierten dirigistischen Folterwerkzeuge gehörte ...

Im allgemeinen kann als marktkonform das gelten, was die wirtschaftlichen Grundfakten oder „Daten“ einheitlich (generell) ändert, wobei es dann den einzelnen Wirtschaftenden überlassen bleibt, wie sie sich mit den so modifizierten Faktoren – bei Angebot und Nachfrage, Kostenelementen und Ertragschancen – abfinden, und welche Konseqenzen für ihr Tun und Lassen sie daraus ziehen. Den Gegensatz dazu bildet die Zwangswirtschaft („Befehlswirtschaft“), mit behördlichen (oder von Selbstverwaltungskörperschaften auf behördliche Anordnung hin vorzunehmenden) Eingriffen in die Entschließungs- und Vertragfreiheit der Marktpartner, wobei das angesteuerte Ziel zwar klar bezeichnet sein mag, aber es noch längst nicht ausgemacht ist, ob der erstrebte Effekt nun auch tatsächlich erreicht wird – oder ob nicht vielmehr unvorhergesehene Reaktionen der „Wirtschaftssubjekte“ zu völlig anderen Ergebnissen hinführen. Da „die“ Wirtschaft, wenn es gilt, sich vor Schäden und Nachteilen zu sichern und sich einen Rest von Aktionsfreiheit zu wahren, sehr viel findiger ist, als ein noch so kluger Gesetzgeber und ein noch so subtil arbeitender Verwaltungsapparat, wird in aller Regel durch Befehl und Anordnung nicht das Gewollte erreicht; die Folge ist dann gewöhnlich, daß jede Maßnahme eine weitere korrigierende nach sich zieht, daß also das wirtschaftliche Geschehen immer tiefer im Dirigismus verstrickt wird ... An Beispielen hierfür hat es uns in den letzten zwanzig Jahren ja wahrlich nicht gefehlt. Und auch nach dem grundsätzlichen Übergang zur Wettbewerbs- oder Leistungswirtschaft, wie man die seit Mitte 1948 proklamierte „sozialverpflichtete“ Marktwirtschaft vielleicht treffender bezeichnen sollte, ist von den weiterhin unter der dirigistischen Fuchtel stehenden Wirtschaftsgebieten – das sind also die Wohnungs- und Verkehrs Wirtschaft sowie die meisten Zweige der Urproduktion – erhebliche dirigistische Einflüsse auf benachbarte Märkte und Teilmärkte (insbesondere auf den Kapitalmarkt) ausgegangen.

„Marktwirtschaftswidrig“ wirkte und wirkt ferner eine Besteuerung, die überhöht ist oder als überhöht empfunden wird, und dann auch fast jede spezielle steuerliche Vergünstigung, wie etwa durch Abschreibungserleichterungen, gespaltene Tarife (bei der Körperschaft- und Umsatzsteuer) und ähnliche Sondermaßnahmen. Der Gesetzgeber, um ein Höchstmaß an Gerechtigkeit bemüht, hat ein Übriges dazu getan, um durch ins Einzelne gehende (“kasuistische“) Regelungen wie auch durch Statuierung vieler Ausnahmen vom Grundsatz der Vertragsfreiheit das Recht unübersichtlich zu machen; zugleich wurde die Verwaltungstätigkeit immer komplizierter (und auch teurer), die Wirtschaftstätigkeit, mangels einheitlicher Grunddaten, immer differenzierter.

Wohin man bei einem ausgeklügelten Dirigismus kommt, ist in der Sowjetzone „augenfällig“: überall reparaturbedürftige Häuser! Es fehlt den privaten Hausbesitzern nicht nur (als Folge des Mietpreisstopps) an Geld – es fehlt auch, als Folge der staatlichen Zwangsbewirtschaftung (für Kohle, Mauersteine, Holz, Stahl, Metalle) an Baumaterial aller Art (und an Transportmitteln). „Unterlassene Wohnungsinstandsetzungen“, wenn auch nur in einem mit Ostzonenverhältnissen gar nicht zu vergleichenden geringfügigem Umfang, hat man auch in Westdeutschland mit einiger Besorgnis festgestellt. Als marktkonforme Abhilfe wurde ein „Anheben“ der Mieten empfohlen – in der Voraussicht, daß die betreffenden Hausbesitzer dann schon „im wohlverstandenen Eigeninteresse“ die bisher aus Mangel an Mitteln zurückgestellten Reparaturen in Angriff nehmen würden. Der auf dem Boden des Dirigismus erwachsene Gegenvorschlag hierzu lautete, man solle eine „Zweckbindung“ für die aus Mieteerhöhungen aufkommenden Beträge anordnen, damit auch wirklich die Reparaturen – was dann also behördlich zu überwachen wäre! – durchgeführt würden: die „erforderlichen“ Reparaturen also, wobei man durch Gesetz und Verordnung die Normen des „Erforderlichen“ hätte bestimmen müssen, mit baupolizeilicher Überprüfung des gesamten Wohnungsbestandes natürlich, um den Reparaturbedarf genau zu ermitteln ... Das also wäre ein Musterbeispiel für dirigistische Handhabung. Nun läßt sich das Beispiel aber noch weiter ausspinnen, mit der Frage, ob – falls der Gesetzgeber für ein „Anheben“ der Mieten nicht zu haben gewesen wäre – die Bereitstellung „zweckgebundener“ öffentlicher Mittel für Reparaturen, also die Hergabe von Subventionen für diesen Zweck, noch als eine marktkonforme Maßnahme hätte angesehen werden können – oder: ob da generelle steuerliche Abschreibungsvergünstigungen als das bessere marktkonforme Mittel anzuwenden gewesen wären.

Mit dieser Alternative ist aber der Bereich der möglichen Hilfskonstruktionen noch nicht erschöpft. Es könnte weiterhin die Hergabe von zinsverbilligten Krediten für unabweisbar notwendige Instandsetzungen vorgeschlagen werden, etwa unter dem beliebten Rubrum „Mittelstandsbeihilfe“. Und schließlich würde es, wenn schon einmal der Interventionismus am Werke ist, wahrscheinlich gar nicht als absurd empfunden, wenn jemand vorschlüge: es solle nicht „dem“ Hausbesitz generell geholfen werden, sondern dem einzelnen Hausbesitzer, in einer individualisierenden, unter sozialen Gesichtspunkten erfolgenden Aktion – mit der Motivation, man dürfe Subventionen und Abschreibungsvergünstigungen ja nicht gleichermaßen an Reiche und Arme geben.

„Gezielte Hilfen“, individualisierend angesetzte Aktionen also, haben im sozialpolitischen Bereich ihren guten Sinn und ihre volle Berechtigung. In der Wirtschaftspolitik aber führen oder verführen sie zu einem punktuellen Dirigismus – dem genauen Gegenteil dessen, was als marktkonform gelten kann. Ohne eine gute Portion von Schematismus (man kann auch sagen: ohne einen ganz generellen Ansatz) ist marktkonformes Handeln eben nicht denkbar. Das gilt auch, und ganz besonders für die jetzt zur Erörterung stehenden konjunkturpolitischen Aktionen. Hier kommt es nicht auf „gezielte Maßnahmen“ und auf punktuelle Eingriffe an, sondern auf allgemeinste Wirkungen – wie sie eben der marktwirtschaftlichen Struktur angemessen sind, als „marktkonforme Mittel“. E. T.