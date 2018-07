Die vor Jahresfrist von den Nachfolgeinstituten der Commerzbank für ihre Geschäftsfreunde herausgebrachte Broschüre „Wer gehört zu wem?“ erscheint jetzt in neuer und erweiterter Bearbeitung, 196 Seiten stark. Dieses Tabellenwerk soll dem Aktionär (und dem wirtschaftlich Interessierten überhaupt) in einfachster Form eine Übersicht darüber geben, wer im Bundesgebiet oder Westberlin Großaktionär, ausschlaggebender Gesellschafter oder Großgewerke einer Aktiengesellschaft, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer bergrechtlichen Gewerkschaft ist. Dabei wurden Gesellschaften mit einem Mindestkapital von etwa 500 000 DM berücksichtigt. Auf diese Weise sind über 1600 Gesellschaften mit einem Nennkapital erfaßt worden, das mehr als 70 v.H. des iberhaupt vorhandenen Nennkapitals aller Gesellschaften in der Bundesrepublik einschließlich Westberlins beträgt. Daß als Ergebnis der höchst aufschlußreichen Untersuchung eine sehr weitgehende Besitzkonzentration besonders bei den Aktiengesellschaften zu verzeichnen ist, haben wir bei der Besprechung der ersten Auflage im Vorjahre bereits deutlich hervorgehoben. egs.