Wie kann man den reiselustigen Bundesrepublikaner, der Umschau hält nach Zielen fürs Wochenende oder für den Urlaub, von dem Gedanken an Brüssel oder Salzburg, Paris oder Mallorca weg und nach Berlin locken? Mit anderen Worten: Wer reist, und warum, nach Berlin? Was muß Berlin bieten können, um seine nicht eben bequeme Erreichbarkeit wettzumachen und eine Reise wert zu sein? Das sind, auf simple Fragestellungen reduziert, die Probleme, mit denen Dr. Ilse Wolff, die Leiterin des Verkehrsamtes beim Westberliner Senat, sich von Amts wegen zu befassen hat.

Gleich nach Beendigung der Blockade, im Sommer 1949, wurde sie mit der Aufgabe betraut, Aufbau und Leitung des Verkehrsamtes zu übernehmen und den Fremdenverkehr nach Berlin in Gang zu bringen. Eine Stadt, die eben noch die Schlagzeilen der Weltpresse beherrscht hatte, um die abenteuerlichste Gerüchte umliefen, so daß die Stadtväter sich gelegentlich genötigt sahen, der Umwelt zu erklären, Berlin sei weder Schanghai noch Chikago – eine solche Stadt zum populären Touristenziel zu machen, war eine heikle Aufgabe. Es lag nahe, die Werbung für Berlin extrem und übertrieben einzufärben, bewußt und kühn zum Abenteuer hin oder, beruhigender, doch auch verzerrt, zum Weltstadt-Glamour der westlichen Normalmetropole.

Beide Wege hat Frau Wolff klug vermieden. Sie hatte Sachkenntnis genug und dazu reichhaltige organisatorische Erfahrung, um die neue Aufgabe mit dem nüchternen Blick für das zunächst Notwendige und Erreichbare zu beginnen. Geborene Berlinerin und von Hause aus mit ebensoviel Organisationstalent wie liberalem Sinn bedacht, hatte sie zunächst in Berlin und Heidelberg Nationalökonomie studiert und sich dabei auf Fragen des Verkehrs spezialisiert. Sie promovierte 1940 mit einer Dissertation über den Luftverkehr, und am liebsten wäre sie in die Fahrplanabteilung der Lufthansa gegangen – wenn nicht der Krieg ein Unterkommen bei der zivilen Luftfahrt unmöglich gemacht hätte. So arbeitete Frau Dr. Wolff, auf praktische Bewährung versessen, nach Studienabschluß als Hilfsreferentin in der Verkehrsabteilung der Reichsstelle für Raumordnung. Hier, bei der Planung und Koordinierung der durch die Kriegsentwicklung mächtig ausgedehnten Verkehrslinien, lernte die frischgebackene Doktorandin beeindruckt kennen, was "preußische Verwaltung" heißt – ein Erfahrungskapital, das heute reiche Zinsen trägt.

Kein Wunder, daß ihr nach dem Kriegsende, das sie in Berlin erlebte, die Umstellung von kontinentaler Großraumplanung auf die bescheideneren Probleme der Kommunalpolitik als Verengung erschien. Von Anfang an arbeitete sie im Berliner Magistrat, zuerst in der Planungsabteilung, dann in der Abteilung Verkehr, wo ihr als Hauptreferentin alsbald das Dezernat Eisenbahn und Schifffahrt und damit eines der schwierigsten Berliner Verwaltungsressorts überhaupt unterstand. Denn die Unklarheiten, welche die alliierten Vereinbarungen über den Zugang zu Berlin umgaben, entzündeten sich ja zuerst und am fühlbarsten am Verkehrsproblem. Und mit Schrecken denkt Ilse Wolff an die Tage der Blockade zurück, als ihr die Verwaltung der Flugkarten oblag, die, zwölf an der Zahl, täglich für den Lufttransport "blockadewichtiger" Personen von Berlin nach dem Verbindungsflughafen Bückeburg zur Verfügung standen.

Nach Aufhebung der Blockade wechselte sie vom Personenverkehr zum Aufbau des Fremdenverkehr über. Mit Rücksicht etwa auf vorhandene Berlin-Scheu oder Animosität im Westen verzichtete Ilse Wolff zunächst auf eine individuelle Fremdenwerbung und suchte statt dessen, Berlin als Tagungs- und Kongreßstadt bei den Verbänden und Organisationen der Bundesrepublik zu empfehlen. Daß dieser Weg richtig war, beweist die Statistik untrüglich: während 1949 ganze sieben Kongresse in Berlin stattfanden, sind es heute, sechs Jahre später, rund dreihundert. Bei heute täglich elf Interzonenzügen, dreißig Autobussen und dreißig Flugzeugen von und nach Berlin ist die Zahl der jährlichen Übernachtungen auf dreiviertel Millionen gestiegen.

Daß dies erreicht wurde, ist neben der wachsenden Attraktion der Stadt vornehmlich ihrem unermüdlichen "Werbechef" zu danken. Nicht nur der Aktivität und Beweglichkeit von Frau Wolff, die ständig persönlichen Kontakt mit den Reisebüros im In- und Ausland hält, sondern auch ihrer Phantasie und ihrem nüchternen Sinn für Realitäten. Denn das "Wie" der Berlin-Werbung ist ein Problem, bei dem sich Illusionen von vornherein verbieten. Wenn man sie fragt, womit und wie sie denn nun draußen für Berlin Besucher werbe, so weiß sie die Antwort auf eine einfache Formel zu bringen: in der Bundesrepublik mit dem Kurfürstendamm, im Ausland mit dem Brandenburger Tor. Das heißt, bild- und plakathaft gesprochen, wie es ihr als "Werbefachmann zukommt – und die unkonventionellen, zugkräftigen Berlin-Plakate haben überall Aufmerksamkeit erregt –, daß im Ausland das politische Moment der Viersektorenstadt einen weit stärkeren Anreiz bildet, als im deutschen Westen, wo man Glanz und Luxus des Kurfürstendamms mit den Lichterboulevards westdeutscher Großstädte vergleichen möchte. Berlin als Touristenziel, hat Ilse Woflf erfahren, ist im Ausland weit leichter zu propagieren, als in der Bundesrepublik. Der Ausländeranteil der Berlin-Besucher beträgt zwanzig vom Hundert und ist damit gegenüber der Zeit vor dem Krieg erheblich gestiegen.

Freilich ist hier stets mit dem Hemmnis zu rechnen, das die Erinnerung an das "alte Berlin" dem Besucher bereitet; die Trauer über Vergangenes, über Verlust und Veränderung ganzer Straßenzüge und Stadtviertel, verdirbt so manchem die Freude an der Berlin-Reise und läßt das Neue übersehen oder doch mißachten. Darum weidet sich Ilse Wolff mit Vorliebe an die Jugend, die von sentimentalen Erinnerungen frei und ohne Heimwehkomplexe ist. Immer häufiger werden Studienfahrten von Oberschülern und Studenten nach Berlin unternommen, und immer häufiger fordern Lehrer beim Verkehrsamt der Stadt Unterrichtsmaterial über Berlin an.