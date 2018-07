ol. an., Halte

Die Karbid- und Düngemittelfabrik Piesteritz im Kreis Wittenberg steht mit dem gleichartigen polnischen Betrieb von Chorzow in einem sogenannten „Internationalen Wettbewerb“. Die beiden Stickstoff-Fabriken wollen bis Mitte des kommenden Jahres den Betrieb ermitteln, der die wenigsten Unfälle und den geringsten Rohstoffverbrauch hat. Nach einer Kesselexplosion in Chorzow steht zur Zeit der Zonenbetrieb in diesem Wettbewerb an der Spitze.