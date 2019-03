Von Christian E. Lewalter

Vor einem Jahr (am 30. November) ist Wilhelm Furtwängler gestorben. Am 25. Januar 1956 würde er siebzig Jahre alt werden. Man wird an diesem Tage in einem Gedenkkonzert seine nachgelassene Cis-Moll-Symphonie uraufführen lassen. Man hat zum 30. November in Konzerten der Berliner und der Wiener Philharmoniker, auch in allen Rundfunkprogrammen seiner gedacht. Kurz, es geschieht viel, um sein Nachleben zu sichern und seinen Ruhm zu festigen, und eben jetzt erscheint auch ein dokumentarisches Buch, das sich ausdrücklich dieses Ziel gesetzt hat:

"Wilhelm Furtwängler im Urteil seiner Zeit." Im Einverständnis mit Frau Elisabeth Furtwängler herausgegeben von Dr. Martin Hürlimann. Atlantis Verlag, Zürich/Freiburg i. Br., 296 Seiten, 24,– DM.

Zur Wirkung des lebenden Furtwängler auf seine Zeitgenossen gehörte auch ein starkes negatives Moment: dieser so viel mehr als andere im Bereich der Musik gefeierte Mann ist auch sehr viel heftiger als andere abgelehnt und angefochten worden. Seinem Andenken würde ein schlechter Dienst erwiesen, wenn man diese sozusagen "anstößige" Seite seiner außergewöhnlichen Existenz unterdrückte – wofür unverkennbar Neigung besteht. Die Empfehlung "De mortuis nil nisi bene" dürfte gerade bei Furtwängler nicht so eng gefaßt werden, daß man den Widerspruch, der sich gegen ihn erhob, totschweigt; denn erst der Unglaube an Furtwänglers von den Gläubigen fast zum Dogma erhobene, überragende und inkommensurable Größe führt auf die Frage, die den Streit um Persönliches hinter sich läßt: die Frage, was denn Größe eines Musikers in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts überhaupt bedeuten könne. Welche lebendige Funktion hat die Musik in der technisch zivilisierten Welt? Welchen Sinn kann ein Apostolat der Musik als solcher haben, wozu sich Furtwängler – alle Dokumente beweisen es – berufen fühlte?

In dem von Dr. Hürlimann zusammengestellten Band finden sich bedeutende und scharfsinnige Analysen von Furtwänglers Musikertum – aber keine, die nicht stillschweigend von der ungeprüften Voraussetzung ausginge, daß gerade unsere Zeit Bedarf nach Überwältigtwerden durch anerkannt große Musik habe. "Die Musik unserer Zeit geht den Weg aus der Tradition in die Ratlosigkeit", schreibt Paul Hindemith und feiert Furtwängler wegen der Lauterkeit, mit der sich dieser als Inkarnation der abendländischen Musiküberlieferung gefühlt habe und mit der er – auch dies sind Hindemiths Worte – "musikalische Erlebnisse in religiöse Erkenntnisse umzugestalten verstand." Daß Musik als Musik Religion werden kann – eben hier liegt ja aber das Problem, das nicht durch feierlichen Anruf des Genius zu lösen ist, sondern allein durch eine Analyse unserer gesamten geistigen Situation.

Für eine solche Analyse erhalten wir in dem uns vorliegenden Band wenigstens einige Hinweise: Walter Riezler, der den Kompositionen Furtwänglers eine ausführliche Studie widmet und um Verständnis dafür wirbt, daß Furtwängler zu keinem der nachromantischen Formsysteme der Musik ein inneres Verhältnis habe gewinnen können, verschweigt doch auch -nicht, welche engen Grenzen Furtwängler selbst der lebendigen Funktion der Musik gezogen sah: "Daß es schon vor Bach Meister ersten Ranges gegeben hat, in deren Werken eine später niemals in gleicher Weise mögliche Vollkommenheit verwirklicht war, das wollte er nicht wahrhaben." Hier zeigt sich, daß "Tradition" für Furtwängler keineswegs nach allen Seiten hin offen; sondern in einen Rahmen zwischen Bach (wie er ihn empfand) und Richard Strauß gefaßt war. Darum eben stand ihm Tschaikowskij näher als Mussorgski, Dvorak näher als Janacek – und Liszt näher als Béla Bartók.

Die für Furtwängler einzig als "groß" geltende Musik ist ja nun aber wirklich die Musik jenes Zeitalters gewesen, das in seiner Kunstauffassung aus dem Wort Goethes lebte: "Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, der hat auch Religion..." Musik ein absoluter Wert – diese Auffassung inkarnierte Furtwängler tatsächlich. Er fühlte sich als ihr Prophet, für sie und darum auch für sich heischte er – nicht ohne prophetische Unduldsamkeit – uneingeschränkte Anerkennung.