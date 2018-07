o. f., Husum

Zu dem Kranz der nordfriesischen Inseln, die dem westlichen Schleswig-Holstein vorgelagert sind, gehören auch eine ganze Reihe Halligen, kleine uneingedeichte, also ungeschützte Erhebungen aus dem Meer, die nur bei Ebbe zu Fuß durchs Watt zu erreichen sind. Teils aus Ablagerungen des Meeres und Sandflug entstanden, teils noch Überreste der 1362 während der Marcellusflut und verschiedener anderer Sturmfluten um das Jahr 1634 untergegangenen Landstriche, haben sie nur als vorgeschobene Stützpunkte für die Landgewinnung und den Küstenschutz Bedeutung. Sie sind die Knotenpunkte eines großen Deichbauplans, der vorsieht, den vor Jahrhunderten verlorengegangenen wertvollen Landstrich dem Meer wieder abzugewinnen. Jahr für Jahr nagt das Meer in den – meist unbewohnten, wirtschaftlich unbedeutenden und nur wegen ihrer Einmaligkeit an unseren Küsten in Reiseführern als besondere Sehenswürdigkeit erwähnten Halligen – und verringert zusehends ihre Größe. Was auf der dem Meer zugewandten Seite oftmals in einer Sturmnacht fortgerissen wird, schwemmt sich festlandwärts nur in langen Jahren wieder an.

Die kleinste dieser Halligen ist Habel. 1923 zogen die letzten Bewohner von ihr fort, da sie seit Beginn dieses Jahrhunderts von 18 auf vier Hektar zusammenschrumpfte. Erst im vergangenen Jahr wurde die Warft – dies ist ein kleiner künstlicher Erdhügel, auf dem die Gebäude stehen – von dem Schriftsteller Julius Otto Steinhardt hier als Einsiedler bezogen.

Mit großer Besorgnis mußte Steinhardt feststellen, daß die einzigen Bewohner, außer den Seevögeln, eine Schar Ratten sind, die sich mit großer Geschwindigkeit vermehrten, da ihnen niemand nachstellt. Sie mästen sich an den unflüggen Vögeln und dem spärlichen Pflanzen wuchs,der erst künstlich geschaffen wurde, um dem Boden einen festen Halt zu geben. Sie zernagen die wenigenBefestigungen, unterwühlen die Abbruchkante am Meer als auch die Warft und leisten also dem Zerstörungswerk des Meeres Vorschub. Die zuständige Landesbehörde in Kiel hat sich jetzt endlich entschlossen, in einer großen Aktion die vielen hundert Ratten auf der Insel mit einem neuen Bekämpfungsmittel zu vernichten. Ferner muß in Zukunft alles Holzmaterial, das vom Festand zu Befestigungszwecken auf die Hallig gebracht wird und mit dem sich die Tiere einschleppen ießen, sorgfältig kontrolliert werden. Eine Sorge aber bleibt: Wie will man den Ratten, die bis zu zwei Kilometern weit schwimmen können, den Weg vom Festland abschneiden?