w. d., Stettin

Kuriose Zustände herrschen im Stettiner Geschäft für Ausschußwaren, das im größten Kaufhaus eine eigene Abteilung erhielt. Die polnische Presse berichtete jetzt über die Verkaufsmethoden in diesem Laden. Unter der Überschrift "Witzbolde" wurde geschrieben: "Auf den Tischen liegen verblichene und schlecht gefertigte Damenhandtaschen, ein Paar Halbschuhe – der eine mit Größe 46, der andere in Größe 40! –, einige zerbrochene elektrische Schalter, ein Plüschbär mit heraushängender Holzwolle für Kinder, eine kaputte Maschine zum Aufheben von Strumpfmaschen für 4000 Zloty (neu kostet sie 3400 Zloty) usw. Auch defekte Heizsonnen bietet man zu Überpreisen für 100 Zloty an, obwohl sie neu im Geschäft nebenan nur 88 Zloty kosten." Zum Schluß verweisen die Berichte darauf, daß die Verkäuferin "natürlich nichts zu tun hat und in ihrer erzwungenen Freizeit Bücher liest und sich in der französischen Sprache übt".