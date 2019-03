Von allen Dingen, mit denen wir leben, sind Spielsachen vielleicht nicht die wichtigsten, aber die angenehmsten und die am meisten geliebten. Bevor der Mensch Werkzeuge und Waffen herstellte, hat er das Spielzeug erfunden. Der Spielbetrieb ist kaum weniger mächtig wie Hunger und Liebe, und alles kann man einem Kind verbieten, nur nicht das Spielen. Unter allen Zuständen des Menschen ist es, sagt Schiller, gerade das Spiel, und nur das Spiel, was ihn vollständig macht. Dieses Spiel endet zum Glück nicht in der Kinderstube, die ja nur den ersten "Spielraum" des Lebens darstellt, so groß und umfassend freilich, daß Leben und Spielen darin identisch sind: das normale Kind spielt, bevor es zur Schule kommt, genauso lange, wie der Erwachsene arbeitet, nämlich acht bis neun Stunden am Tag. Der homo ludens, das ewige Kind im Manne, überdauert die Kinderstube, und ihm verdanken wir alles, was so wunderbar überflüssig ist und unsere Welt bis heute gehindert hat, im Materialismus reiner Zweckmäßigkeit zu versinken. Das Kind im Manne stürzt sich aber auch auf die elektrische Eisenbahn, um sie angeblich dem Sohn und in Wahrheit sich selbst zu schenken. Und das sollte er besser nicht tun, sofern der Sohn erst fünf Jahre zählt. Der Sohn kann mit dem komplizierten Mechanismus nicht das geringste anfangen, und die Eisenbahn aus Holz hat für den Fünfjährigen einen viel größeren "Spielwert". Das richtige Spielzeug zu finden, ist schwieriger, als es bei dem riesigen vorweihnachtlichen Angebot in Warenhäusern und Spielzeuggeschäften den Anschein hat. Die deutsche Spielwarenindustrie ist zwar auf der Höhe (Jahresumsatz runde 200 Millionen, eine beachtliche wirtschaftliche Größe, und der Export bringt zusätzlich mehr als das Doppelte), und sie geht auch ganz energisch mit der Zeit: Soldaten, Atomkanonen, Düsenjäger, fliegende Untertassen, die neuesten Automodelle ... Aber es ist nicht alles Gold, Kindergeld, was glänzt und klappert und sich aufziehen läßt. Neuerdings, seit etwa einem Jahr, gibt es bei uns nun Spielzeug-Sonderschauen, die gutes, sinnvolles Spielzeug präsentieren. Es muß handwerklich und technisch einwandfrei, einfach und schön gestaltet und vor allem pädagogisch "richtig" sein, um in eine solche Sonderschau aufgenommen zu werden. Und es stehen hinter dieser Spielzeug-Erneuerungs-Bewegung so große und ernsthafte Organisationen, wie der Deutsche Werkbund, der Pestalozzi-Fröbel-Verband, die Deutsche Gesellschaft für Erziehung, und die neue Hochschule für Gestaltung in Ulm hat sich auch schon tatkräftig eingeschaltet.

In Hamburg hat das Museum für Kunst und Gewerbe in diesen Tagen seiner traditionellen Weihnachtsmesse der Kunsthandwerker eine Ausstellung "Spielzeug von heute" angeschlossen. Sie appelliert an die Fabrikanten, Dinge mit wirklichem "Spielwert" herzustellen, und an die Eltern und alle, die in die angenehme Verlegenheit kommen könnten, Kinder zu beschenken, nicht gedankenlos, nach dem Wunschzettel der Kinder oder nach dem eigenen "erwachsenen" Geschmack zu kaufen, der beispielsweise das komische, karikierte Tier bevorzugt, während das Kind ein richtiges, natürliches, molliges haben will.

Jede Altersstufe will ihren Spielbetrieb anders betätigen, und die vielbeklagte "Frühreife" der Kinder kommt nicht zuletzt daher, daß man ihnen Spielzeug gibt, für das sie noch nicht recht reif sind (wer mit fünf Jahren eine elektrische Bahn bekommt, der geht mit zehn Jahren ins Kino!). Das erste und wichtigste ist das "Spielzeug zum Liebhaben": die Werfpuppe, die von der Mutter aus einem Strumpf und etwas Wolle gemacht ist und von dem Kind jahrelang mitgeschleppt wird, oder der Teddy, der nun schon seit fünfzig Jahren die Kinder entzückt, irgendein echtes "Kinderding", von dem Rilke dichterisch und überschwenglich gesagt hat: "Wenn Gute unter Ihren ersten Erfahrungen war und Zutrauen und Nichtalleinsein – verdanken Sie es nicht ihm? War es nicht ein Ding, mit dem Sie zuerst Ihr kleines Herz geteilt haben wie ein Stück Brot, das reichen mußte für zwei?"

Die Puppe ist das unentbehrliche Requisit der Kindheit geblieben. Aber sie hat sich gewandelt. Sie erscheint, wenigstens auf dieser Musterschau, nicht mehr so neckisch, so süß und modisch, sondern realistischer, eine richtige kleine Persönlichkeit. Sie muß beweglich sein, zum Kämmen und Waschen, und man muß eine Menge mit ihr, anstellen können. Jedes Spielzeug soll recht viele Verwendungsmöglichkeiten haben, die das Kind allmählich selber entdecken kann, und es soll nicht zu stark spezialisiert sein. Mit einem Holzlastwagen kann das Kind mehr anfangen als mit einem Straßenbahnmodell, und ein Baukasten, mit dem man immer nur den gleichen Turm bauen kann, ist langweilig. Die Klötze sollen verschieden groß sein und dürfen keine aufgemalten Dächer oder Fenster haben, weil sie ja erst unter den Händen des Kindes etwas werden sollen.

Typisch für das neue Spielzeug ist die Beziehung zur Gegenwart. Früher baute man Burgen, heute Hochhäuser. Ein Baukasten "Plastimont" ist nach der Montagebauweise entworfen, aus Wand-, Decken- und Dachelementen lassen sich moderne und farbenfreudige Bauten ausführen. Es gibt die verschiedensten Arten von "Aufstellspielzeug". Dörfer, Großstadtstraßen mit sämtlichen Verkehrszeichen und Verkehrsteilnehmern, den Hamburger Hafen (nach einem Entwurf von Alfred Mahlau) können die Kinder in immer neuen Variationen aufbauen. Einen breiten Raum beansprucht das Basteln und Werken für alle Altersstufen und mit den verschiedensten Materialien. Neben dem aktuellen Quizspiel (mit 5621 Fragen!) trifft man aber auch eine Menge von guten alten Bekannten: den Kaufladen, die Stelzen, das vielgeliebte Kasperletheater. Gottfried Sello