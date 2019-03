Menschenleben ziemlich billig

Die zypriotischen Terroristen haben auf die Kopfe der auf Zypern stationierten Soldaten einen Preis von 1170 DM für Offiziere und 585 DM für Feldwebel ausgeschrieben. Diese Maßnahme dient vor allem der Einschüchterung der in abgelegenen Garnisonen sich aufhaltenden britischen Soldaten.

Kaninchen machen gesprächig

George Horatio Charles, der fünfte Marquis von Cholmondeley, ist seit 32 Jahren Mitglied des britischen Oberhauses, aber hat in all diesen Jahren nicht ein einziges Mal das Wort ergriffen. Jetzt endlich brach er sein Schweigen. Anläßlich der Debatte über die Bekämpfung der Kaninchenplage in England hielt er seine Jungfernrede. Der 72jährige Lord setzte sich für eine "drastische Gesetzgebung", ja, sogar für Gefängnisstrafen ein. Abschließend erklärte er: "Wenn einige edle Lords sich wegen unzulänglicher Kaninchenbekämpfung im Gefängnis begegnen sollten, dann ist es ihr eigenes Verschulden."

Tierquälerei

"Die bayrische Koalition stieß im ersten Regierungsjahr mehrmals auf Trojanische Pferde der CSU, die von der Koalition als Sand im Getriebe der Staatsmaschine angesehen werden." Wilhelm Maschner in der WELT – wörtliches Zitat!

Streik um Richard Wagner,