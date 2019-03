Inhalt Seite 1 — Zu viele "Premieren" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Finde sich noch einer zurecht auf den Theaterzetteln! Da werden "Westdeutsche Erstaufführungen" angekündigt – was ist das? Der Besucher soll leiten (kann es aber kaum, weil das so kompliziert ist): da ist ein ausländisches Stück deutsch zum erstenmal außerhalb der Bundesrepublik – vielleicht in Basel oder in Salzburg – aufgeführt worden und kommt jetzt zum erstenmal nach "Westdeutschland", einem mythischen Lande, zu dem die neudeutschen Geographen auch Flensburg und Passau rechnen, obwohl sich ein vernünftiger Mensch dabei nur das Rheinland vorstellen könnte. Korrekt wäre zu sagen: "Bundesrepublikanische Erstaufführung" – aber so korrekt möchte man denn doch wieder nicht sein. Der Zweck ist ja nur, der Premiere, mit der man aufwartet, einen zusätzlichen Glanz zu geben, sie sozusagen als eine Überpremiere erscheinen zu lassen – was vom merkantilen Standpunkt verständlich, sonst aber unsinnig ist.

Sinnvoll wäre es, für das Theater den ganzen deutschen Sprachraum als eine Einheit anzusehen, und es, wenn man Intendant einer "westdeutschen" Bühne ist, mit Fassung zu ertragen, daß Zürich oder Wien (oder auch Ostberlin) die deutsche Erstaufführung eines italienischen, französischen, englischen oder amerikanischen Stückes schon gebracht hat, bevor man selbst als erster in der Bundesrepublik mit einer Aufführung aufwartet. Hier wäre ein bißchen gesamtdeutsche Kulturpolitik recht wohl am Platz.

Dem Bühnenverein (dem Verbände der "westdeutschen" Bühnenleiter) sei darum hiermit ein Vorschlag unterbreitet, durch den vielleicht Ordnung in das Gewirre kommen könnte.

Man unterscheide bei Ankündigungen und auf Theaterzetteln fortan klar und unmißverständlich zwischen folgenden Kategorien:

1. Der Uraufführung eines deutsch geschriebenen Stückes,

2. der Deutschen Erstaufführung, das heißt: der erstmaligen Aufführung eines übersetzten Stückes im deutschen Sprachraum (einerlei, in welchem Staatsgebiet),

3. der Erstaufführung ohne Zusatz, nämlich der ersten Aufführung eines Stückes an der betreffenden Bühne, und