In den zwanziger Jahren wurde auch in Westeuropa mit großem Erfolg der sowjetische Film "Bett und Sofa" gezeigt. Hier geriet eine junge Moskauerin in den Konflikt zwischen Liebe und Parteipflicht, den sie aber dadurch lösen konnte, daß sie die zu erwartenden Folgen ihrer Liebe zu einem jungen Genossen durch den Besuch eines staatlichen Heims für Mütter, die keine werden wollen, aus der Welt schaffte. In dem Film und seinen Kommentaren in der sowjetischen Presse war damals viel davon die Rede, daß die sowjetische Frau das "Recht auf den eigenen Körper" erkämpft habe und also selbst entscheiden dürfe, ob sie Mutter werden wolle oder nicht. Die Heldin des Films entschied sich negativ. Immerhin sah der Kinobesucher an den Wänden der Korridore in jenem Heim Plakate, auf denen in großer Schrift zu lesen stand, daß eine Sowjetbürgerin eine große Verantwortung auf sich nähme, wenn sie durch eigene Entscheidung den Staat eines zukünftigen Bürgers beraube. Zehn Jahre später erhob der Oberste Sowjet die Empfehlungen dieser Plakate zum Gesetz: Die Abtreibung wurde unter Androhung strenger Freiheitsstrafe verboten. Die Aufrüstungspolitik hatte über die sogenannte "Freiheit der Frau" gesiegt.

Soeben melden die sowjetischen Zeitungen, daß das Präsidium des Obersten Sowjet das Abtreibungsverbot wieder aufgehoben hat. Warum dieser Schritt für zweckmäßig gehalten wurde, geht aus einem Satz der Begründung hervor, in der es heißt, die Aufhebung des Verbots biete "die Möglichkeit, Frauen vor gesundheitlichen Schäden zu bewahren, die sie durch unfachmännisch vorgenommene Abtreibungen erleiden können". Weiterhin heißt es zwar wieder, wie einst zur Zeit von "Bett und Sofa", daß die Entscheidung über die Mutterschaft "in den Händen der Frauen selbst" läge. Doch wird andererseits erklärt, daß "die staatlichen Maßnahmen zur Förderung der Mutterschaft und zum Wohl der Kinder" in Zukunft genügen würden, um "die Verhütung von Abtreibungen zu erreichen". Es sieht also nicht so aus, als ob die Rückkehr zu dem Zustand von "Bett und Sofa" wirklich für jede Sowjetbürgerin geplant ist, sondern daß man nur gesetzliche Handhaben schaffen will, um die Beseitigung unerwünschten Nachwuchses ausschließlich in den Fällen zuzulassen- oder gar zu fördern, in denen es politisch zweckmäßig erscheint. L.