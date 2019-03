Der Ausstellungs- und Messeausschuß der Deutschen Wirtschaft hat das Skalpell recht tief angesetzt: statt der 34 offiziellen Beteiligungen im Ausland in diesem Jahr wird es 1956 nur noch 17 geben. Das ist zweifellos ein kühner Schnitt, der sich aber als gut erweisen kann. Denn diese Konzentration führt zu einer stärkeren Massierung des deutschen Angebots; Hand in Hand damit wird sicherlich auch eine repräsentativere Beteiligung möglich sein. Mit anderen Worten: Die deutsche Visitenkarte wird attraktiver. Erfreulich ist, daß man an den selbständigen deutschen Industrieausstellungen auch im kommenden Jahr festhält. Diesmal sind Helsinki und Kairo vorgesehen. Vor allem die Wahl der ägyptischen Hauptstadt dürfte glücklich sein, denn die Sowjetzone, wie überhaupt der gesamte Ostblock, bemühen sich – mit einigem Erfolg – verstärkt um den Vorderen Orient. Und in diesem Licht ist Kairo ein besonders wichtiger Ausstellungsplatz, selbst wenn sich auch ein hundertprozentiger wirtschaftlicher Erfolg nicht von vornherein prophezeien läßt. W. S.