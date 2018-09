Einem Rechenschaftsbericht der Verwaltung der Daimler-Benz AG an die Belegschaft ist zu entnehmen, daß die Zahl der Beschäftigten auf 45 000 gestiegen ist. In der Verkaufsorganisation „Ausland,“ sind über 10 000 Menschen beschäftigt und in den ausländischen Montage- und Fabrikationsstätten 2500 Arbeiter. über die Schwierigkeiten im Export, der sich bekanntlich um 46 v.H. auf 356,5 Mill. DM erhöhte, heißt es, daß beispielsweise Dänemark die Einfuhr von fertigen Personen- und Lastfahrzeugen nur in Ausnahmefällen erlaubt und Belgien die Jahreseinfuhr auf 250 komplette Fahrzeuge begrenzte. Holland hat so hohe Zollsätze für den Wagenimport festgesetzt, daß ein Verkauf fast unmöglich ist. Irland will überhaupt keine fertigen Fahrzeuge hereinlassen. Länder wie Indien, Brasilien und Argentinien befinden sich im Aufbau eigener Industrien und legen Wert darauf, daß einzelne Wagentypen oder Teile im eigenen Land gefertigt werden.

Eine spürbare Verlagerung der Produktion in das Ausland ist nicht zu befürchten. Nur der Aufbau vor Entwicklungs- und Konstruktionsbüros im Ausland ist noch vorgesehen. Wenn einem indischen Werk Nachbaulizenzen gegeben worden sind, so konnten dort erstnalig in wenigen Monaten des Jahres 1954 7 Mill. DM Unsatz erzielt werden, die sich in diesem Jahr vermutlid auf 40 Mill. DM erhöhen werden, in Belgien stieg durch die Montage am Ort der Umsatz um mehr als das Dreißigfache des besten Vorkriegsjahres. -ske

Demnächst: VW-Transporter aus Hannover. Das Volkswagenwerk in Hannover-Stöcken geht seiner Vollenlung entgegen. Es wird damit gerechnet, daß in diesem Zweigwerk in der Nähe von Autobahn und Mittellandkanal zu Beginn des nächsten Jahres die Produktion beginnen wird. Das nahe den Werkshallen gelegene und mit Ölfeuerung ausgestattete Kraftwerk für elektrische Energie und für Heizung ist schon in Betrieb. In der etwa dreihundert mal dreihundert Meter messenden Werkslalle werden gegenwärtig die Fertigungseinrichtungen nontiert. Dabei ist zu beobachten, daß die Maschinen nicht nur von deutschen, sondern auch von namhaften südamerikanischen, schweizerischen, englischen und anderen ausländischen Herstellern geliefert werden. Von seiten des Werkes ist zu erfahren, daß nicht nur die Lieferfristen im Werkzeugmaschinenbau eine Rolle spielen, sondern vor allem dem Grundsatz gefolgt wurde, stets die modernsten Maschinenanlagen zu erhalten. Die für die Anfang des kommenden Jahres beginnende Fertigung notwendigen 2500 Arbeitskräfte sind bereits seit einiger Zeit eingestellt. Die ersten Einstellungen wurden schon im Mai dieses Jahres vorgenommen. Die Zahl der Bewerbungen, so ist zu erfahren, sei sehr hoch gewesen.