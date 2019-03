Bei der Preußischen Elekt rizi t ä ts-Ak tiengesellschaft hielt auch im Geschäftsjahr 1954/55 die Absatzsteigerung im eigenen Versorgungsgebiet an. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 669,8 Mill. DM (1. Vj. 598,9), der Reingewinn (ohne Vortrag) von 6,7 auf 7,8 Mill. DM und die Dividende auf das AK von 111,6 Mill. DM von 6. auf 7 v. H.

Das Bauprogramm war wieder sehr umfangreich. Für den Neubau und die Erweiterung von Betriebsanlagen wurden von der Gesellschaft rund 68 und von der Nordwestdeutsche Kraftwerke AG Hamburg (am Grundkapital dieser Gesellschaft ist die Preußenelektra unmittelbar und mittelbar zu etwa 98,6 v. H. beteiligt) rund 32, zusammen also etwa 100 Mill. DM aufgewendet. Vom Vorstand wurde auf einer Pressebesprechung mitgeteilt, daß sich seit 1948 die Erzeugungskapazität der Gesellschaft fast verdoppelt habe; Wenn auch eine gewisse Verlangsamung des Investitionstempos eintreten werde, so würde die eigene Erzeugungskapazität 1959 nahezu dreimal so groß sein wie 1948. Auf Grund des steigenden Absatzes sei es notwendig, sogar einige geplante Bauvorhaben vorzuziehen.

Die Beteiligungen der Preußenelektra haben sich um 20,5 Mill. DM auf 119,9 Mill. DM (am 31. März 1955) erhöht. Den relativ größten Posten brachte die 1954 erfolgte Grundkapitalerhöhung bei der Hannover-Braunschweigischen Stromversorgungs-AG von 24 auf 36 Mill. DM (an dieser Gesellschaft ist die Preußenelektra zu 59,86 v.H. beteiligt). Im Zusammenhang mit den von der Thüringer Gasgesellschaft, Köln (Beteiligung unmittelbar und mittelbar 36,03 v. H.) ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen sowie mit der von der Gesellschaft beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung erwarb die Preußenelektra nom. 2,5 Mill. DM Thüga-Aktien. Durch Kauf kamen weiterhin nom. 2,2 Mill. DM Hessen-Nassauische überlandzentrale GmbH-Anteile und nom. 1,5 Mill. DM Hessische Braunkohlen- und Ziegelwerke GmbH-Anteile sowie kleinere Posten Nordwestdeutsche Kraftwerke AG-Aktien und Braunschweigische Kohlen-Bergwerke-Aktien in Zugang. Vom Vorstand wurde gesagt, daß sich, auf das Kapital bezogen, die Beteiligungen der Preußenelektra im Geschäftsjahr um durchschnittlich 5,6 v. H. verzinst hätten. – In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat sich die günstige Entwicklung der Gesellschaft fortgesetzt. -td