Das persönliche Vertrauensverhältnis zwischen dem Arzt und seinem Patient muß erhalten bleiben

Die geplanteSozialreform beschäftigt im Augenblick nicht nur die Politiker und besonders die Parlamentarier; auch die Parteien, die Gewerkschaften und Verbände greifen mit Vorschlägen und Kritiken immer heftiger in die Diskussion ein. Auf der Jahreshauptversammlung des Landesverbandes Hamburg des Verbandes der Ärzte (Hartmannbund) legten nun auch die Sprecher der in diesem Bund zusammengeschlossenen 30 000 Ärzte zum erstenmal ihre Ansichten dar.

Wenn es bei der geplanten Sozialreform darum geht, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche und finanzielle Möglichkeiten auf einen Nenner zu bringen, so muß zunächst ein heute fast unübersehbares Rechtslabyrinth durch ein übersichtliches klares Sozialrecht ersetzt werden. Zu der Reichsversicherungsordnung sind bis heute nicht weniger als etwa 1000 Verordnungen erlassen worden. Nun hat der Arzt schon bei der Neufestsetzung der sozialen Leistungen in Fällen von Krankheit oder Invalidität ein Wort mitzureden. Die Verhältnisse bei den "Sozialversicherungsträgern" machen es heute zum Beispiel noch möglich, daß der Vertrauensarzt der Krankenkasse volle Invalidität bestätigt, die Rentenversicherung diese aber nicht anerkennt. In einer solchen Situation ist für den Versicherten niemand zuständig: Er erhält weder Krankengeld noch Arbeitslosenunterstützung noch Rente. Das darf in Zukunft nicht mehr möglich sein. Und wie Bundesarbeitsminister Storch auf einer Arbeitstagung der Evangelischen Akademie in Hamburg berichtete, ist jetzt beabsichtigt, einen für alle Versicherungsträger gemeinsamen verbindlichen ärztlichen Dienst zu schaffen.

Bürokratisierung der Krankheit

Dr. Thieding, der erste Vorsitzende des Hartmannbundes, erinnerte in Hamburg mit einigen drastischen Zahlen daran, wie sehr die staatlichen Sozialleistungen durch Steuern und Zwangsbeiträge aufgebracht werden müssen. Obwohl die meisten Renten unzureichend sind, müssen jährlich 22 Milliarden Mark dafür aufgebracht werden. Das sind zwölf Prozent des gesamten Wirtschaftsprodukts. Drei arbeitende Menschen müssen jeweils zwei Renten aufbringen.

Schon an diesem Beispiel zeigt sich, wie sehr unsere Sozialpolitik seit langem dem gefährlichen Trend folgt, das Versicherungsprinzip immer mehr zugunsten des Versorgungsprinzips zu verlassen. Damit aber sind nicht nur Sinn und Leistungsfähigkeit der Sozialversicherung in Frage gestellt, sondern diese Tendenz, das Risiko für die Wechselfälle des Lebens dem Staat aufzubürden, hat zugleich auch im Menschen die Neigung erweckt, die eigene Entscheidungsfreiheit immer mehr einzuschränken. Der Zustand der Krankheit und Gesundung, also jene Sphäre, die ihrer Natur nach der eigenste, persönlichste, intimste Lebensbereich von allen ist, fällt einer zunehmenden Bürokratisierung ariheim. Die Schweigepflicht des Arztes ist aufgehoben durch den Zwang, auf Krankenschein und Attesten Befunde und Heilmethoden anzugeben, und nicht umsonst verbringt der Kassenarzt die Hälfte seiner Arbeitszeit mit dem Ausfüllen, von Formularen. Dabei bedarf gerade der kranke Mensch einer individuellen "Behandlung" und sollte Ernsthaftigkeit für diese Lebenssituation fordern dürfen, damit er gesundet.

Vorbeugen ist billiger als heilen