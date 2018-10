Anscheinend ist mit der Verleihung des „Nationalpreises“ der Sowjetzone die Verpflichtung verknüpft, das Regime, das diesen Preis vergibt, zu rühmen. Wie soll man es sich anders erklären, daß ein so unabhängiger Geist wie der in München ansässige Schriftsteller Leonhard Frank, den die sowjetdeutsche Regierung mit einem solchen Preis von 100 000 DM Ost bedachte, nun das Bedürfnis verspürte, dieser Regierung, der nach einer Äußerung von Kirchenpräsident Dr. Niemöller bei freien Wahlen keine fünf Prozent der Zonenbevölkerung ihre Stimme geben würden, eine Menge Rühmenswertes nachzusagen. Dazu gehört auch das Lob über die „großzügige Förderung“, die angeblich das ostzonale Regime „allen Künstlern und Wissenschaftlern“ zuteil werden läßt.

Wirklich allen Künstlern? Oder sind es nicht nur diejenigen, die die in der Ostzone herrsehende politische Anschauung und die erlassenen Weisungen für den künstlerischen Schaffensprozeß bejahen? Leonhard Frank hat zu einem Nachwuchsautor der DDR folgende Sätze gesagt: „Menschenskind, die jungen Schriftsteller in der DDR haben es gut. Ihr habt Glück. Ihr müßt bis zu den Lippen von Dank erfüllt sein für die großzügige Hilfe, die euch gewährt wird. Zum Dank dafür müßt ihr euch an den Schreibtisch anschrauben und alles aus euch herausholen, was in euch ist, und noch ein bißchen mehr.“

Diese enthusiastisch klingenden Worte zeigen nur, daß Leonhard Frank trotz gelegentlicher Besuche in Ostberlin von der in der Zone herrschenden geistigen Atmosphäre nur recht vage Vorstellungen besitzt. Sonst müßte er wissen, daß die Misere der in der sowjetischen Besatzungszone lebenden Schriftsteller gerade darin besteht, daß es ihnen nicht erlaubt ist, alles aus sich herauszuholen, „was in ihnen ist“, sondern nur das, der Staat oder besser die lenkende Kraft, die hinter ihm steht, für ihre Zwecke benötigen kann.

Leonhard Frank hat in seinen vielen Büchern stets Menschen und ihre persönlichen Schicksale gestaltet. Sollte er nicht wissen, daß viele Sowjetzonale Schriftsteller dazu übergehen, statt der Menschen Eisenwerke und Industriekombinate zu „Helden“ ihrer Romane zu machen, weil der Staat solche Bücher wünscht? Die Autoren sträuben sich freilich dagegen, und einer von ihnen besaß sogar die in ostzonalen Literaturgefilden heute seltene Courage, in der Zeitung „Wochenpost“ entsetzt in die Frage auszubrechen: „Sollen die Helden unserer Bücher etwa mit dem Preßluftbohrer ins Bett gehen anstatt mit der geliebten Frau und, statt die kleinen Freuden und Schön? heiten des Alltags zu genießen, nur noch ihre Produktionsziffern vor Augen haben?“

Anscheinend sind also die jungen Autoren der Zone nicht so glücklich, wie sie nach Leonhard Franks Meinung sein müßten. Sie sind nämlich, diesen Eindruck bekommt man, wenn man in ihr Verbandsorgan blickt, dahinter gekommen, daß alle materielle Förderung nichts nützt, wenn dem Schriftsteller der Mund verbunden wird. Vielleicht gibt es auch unter ihnen ein junges Talent, das die Befähigung in sich trägt, der Nation ein lebenswahres Bild einer mitteldeutschen kleinen Stadt von heute zu geben, sagen wir von Aue, wie es uns mit seinem magischen Realismus in unnachahmlicher Weise in seiner „Räuberbande“ Frank vom Würzburg der Jahre nach der Jahrhundertwende gegeben hat. Aber darauf warten wir und die Sowjetzonenbevölkerung vergebens. Und weshalb? Weil die von Leonhard Frank gerühmte Sowjetzonenregierung den Schriftstellern nicht erlaubt, „alles aus sich herauszuholen! was in ihnen ist“ und weil überhaupt die literarische Schaffensmethode des „Nationalpreisträgers“ Frank, die auf dem rücksichtslosen Aussprechen der Wahrheit basiert, heute in der Ostzone nicht angewandt werden darf, da sie im strikten Gegensatz zum allein statthaften Sowjetstil, dem sogenannten „sozialistischen Realismus“ steht, den man als Schönfärberei aus staatspädagogischen Gründen definieren kann.

Die meisten Romane von Leonhard Frank sind in der Sowjetzone neu aufgelegt worden, weil in ihnen das deutsche Bürgertum des ersten Halbjahrhunderts scharf kritisiert wird. Was gäben manche Autoren der Ostzone darum, die mit nicht geringeren Schönheitsfehlern behaftete herrschende Gesellschaftsschicht der Sowjetzone nach der schriftstellerischen Methode von Leonhard Frank schildern zu dürfen. Bleibt nur zu sagen: Frank jedenfalls hat durch diesen Ausspruch im Sinne der sowjetzonalen Funktionäre an propagandistischer Werbung „alles herausgeholt“.

pe. m.