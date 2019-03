Inhalt Seite 1 — Allianz an der Spitze Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der am 12. Dezember abgehaltenen HV der Allianz Versicherungs-AG, Berlin und München, wurden die DM-EB und die Abschlüsse bis einschl. 1952 vorgelegt. Durch unmittelbare und mittelbare Kriegsauswirkungen büßte die Gesellschaft 45 v. H. des Versicherungsbestandes, 47 v. H. der Geschäftsgrundstücke und 24 v. H. der Wohngrundstücke ein. In der RM-Schlußbilanz verblieb ein Eigenkapital von 248,66 Mill. RM. Auf Grund der Umstellungsgesetzgebung beträgt das vorläufige DM-Eigenkapital 49,73 Mill. DM, zuzüglich der mit 20 v.H. auf 4,18 Mill. DM umgestellten Forderungen an die Aktionäre. Das Grundkapital wird somit im Verhältnis 100: 53,333, das eingezahlte Kapital 100 : 68,773 umgestellt. Der Vorsitzende des Vorstandes, Dr. Hans Goudefroy, erklärte dazu auf einer Pressekonferenz, mit diesem Umstellungssatz stehe die Allianz mit an der Spitze der Versicherungsgesellschaften, die bereits umgestellt haben. Er glaube, daß das DM-Kapital von 31,0 Mill. DM für die nächste Zeit ausreichend sein werde. Zur Umstellungsrechnung sind Berichtigungen zu erwarten, die zu einer Verminderung, des vorläufigen Eigenkapitals um zunächst rd. 1,9 Mill. DM führen werden, um die die freien Rücklagen gekürzt werden.

Die Bruttoprämieneinnahme stieg von – in Mill. DM – 219,26 in 1948/49 auf 287,90 in 1952 und lag damit in dem kleiner gewordenen Arbeitsgebiet um 40 v. H. über der von 1938. Die Zahl der laufenden Versicherungen stieg von Ende 1949 bis 1952 um 28 v. H. von 4,49 auf 5,74 Mill. Verträge. Die Bruttoprämieneinnahmen aller Allianz Sachversicherungs-Unternehmen lagen 1952 mit 318,25 um 44 v. H. über denen von 1938 (RM – DM). An dem erhöhten Geschäftsvolumen hatten alle Sparten Anteil.

In den Geschäftsjahren 1948/49 und 1950 schlossen die Branchen insgesamt mit einem technischen Verlustsaldo. Erst 1951 ergab sich ein kleinerer technischer Gewinnsaldo, der 1952 wesentlich verbessert werden konnte. Obwohl die Kapitalerträge zunehmend zum Ertrag beisteuerten, verblieb wegen der Steuerbelastung 1948/49 nur ein kleinerer Überschuß von 0,06 und 1950 ein solcher von 0,37, die vorgetragen werden sollen. Aus 2,49 und 2,63 Überschuß in 1951 und 1952 werden jeweils 6 v. H. Dividende auf das eingezahlte Kapital ausgeschüttet, wonach 0,71 auf 1953 vorgetragen werden können. Erforderlichen 3,7 für diese Dividenden standen 1948 bis 1952 rund 4,2 für freiwillige soziale Leistungen gegenüber.

In 1953 stiegen die Prämieneinnahmen auf 364,34, 1954 auf 412,41 und für 1955 werden 460,0 erwartet. Für 1953 und 1954 sollen je 8 v. H. Dividende gezahlt werden. Die Bilanzen für diese Geschäftsjahre und für 1955 sind im Herbst 1956 zu erwarten. D.

*

Die HV, auf der 179 Aktionäre mit 57,02 Mill. RM Kapital und 152 041 Stimmen vertreten waren, genehmigte einstimmig die RM-SB, und gegen 108 Stimmen bei 200 Enthaltungen die DM-EB. Einstimmig wurden die Abschlüsse 1948/52 und je 6 v. H. Dividende für 1951 und 1952 gebilligt. Das Bankhaus Merck, Finck & Co., München, hatte sich schon vor der HV mit der Allianz verständigt und seine Anträge, die sich im erster Linie, mit einer Änderung des AR-Wahlsystems sowie einer Ergänzung der Wahl des Vorstandsvorsitzenden bzw. seines Stellvertreters durch den AR befassen sollen, zurückgezogen.

Generaldir. Dr. Goudefroy sagte zur DM-EB, daß die Dotierung der freien Reserven die Erfüllbarkeit der Versicherungsverträge auf die Dauer gewährleisten müsse. Die Umstellung auf 35,20 Mill. DM neues AK entspreche einem Verhältnis von 100 : 68,77 für das eingezahlte Kapital gegenüber nur etwa 100 : 46 im Durchschnitt bei den bislang bekannten Umstellungen der Sachversicherungsgesellschaften. Offene Reserven machen bei der Allianz 60,2 v. H. des eingezahlten AK aus, gegenüber etwa 56 v. H. bei den deutschen Sachversicherungsgesellschaften. Dagegen betrügen sie bei den großen ausländischen Gesellschaften im allgemeinen weit über 100 v. H. des eingezahlten AK.