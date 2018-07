Inhalt Seite 1 — Am Spinnrad der Zeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ich höre nichts lieber als spinnen, sagt die Königin im Märchen, und bin nicht vergnügter, als wenn die Rädchen schnurren.

Das geht mir auch so, aber ich mußte über vierzig Jahre alt werden, ehe ich das Vergnügen haben konnte. Ich war zu Gast bei einer jungen Dame, die das Spinnen noch versteht. Sie züchtet Schafe, schert sie und macht aus der Wolle den feinsten Faden. Ein Wunder von einer Frau, ein wahres Kleinod! Ich beneide ihren Gatten, er kann dabeisitzen und hören, wie das Rädchen schnurrt.

Es ist ein feines Geräusch aus der Technik Kindertagen. Damals hatte sie sich noch nicht selbständig gemacht, sie ging noch an der Hand.ihrer Mutter Natur, und das Sprechen hatte sie im Wald gelernt, man merkte es gleich heraus. Die Menschen waren stolz auf das Kind und schmückten es, so gut sie es verstanden, denn davon, daß es seine eigene Schönheit habe, die kalte Schönheit des Zwecks, ahnten sie noch nicht. Und das Spinnrädchen wurde vom Drechsler aufs zierlichste hergerichtet. Nun ist schon lange der Holzwurm darin, aber es funktioniert immer noch. Die alte Technik war nicht so kompliziert; je weniger Finessen, um so weniger kann versagen.

Wenn das Spinnrad sich dreht, fliegt unser liebes zwanzigstes Jahrhundert gleich durchs Fenster davon. Es kann die Stille nicht vertragen, die durch das gleichmäßige Geschnurr nur noch wahrnehmbarer wird. Es ist aber eine Stille voller Leben, denn eine kundige Hand hat das Rädchen zum Leben erweckt, und wirklich scheint es seine Glieder zu rühren wie ein atmendes Wesen. Das ist so zutraulich und heiter, so häuslich und behaglich, daß man selber auch zu spinnen anfängt, die Gedanken laufen einem davon, und sie laufen die Treppe des alten Turms hinauf, wo soeben Dornröschen den verrosteten Schlüssel umdreht. Die Tür springt auf, und sitzt da in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spinnt emsig ihren Flachs!

Ja, wenn das Spinnrad schnurrt, gerät man sogleich ins Märchenland hinein, wo Dornröschen schläft und die drei sonderbaren Spinnerinnen hausen mit Platschfuß, Daumen und Zeigefinger, und wo Rumpelstilzchen sogar Stroh zu Gold verspinnt. Mein Junge hat besonderes Glück gehabt, im besten Märchenalter von sieben Jahren hat er das Spinnrad jener Dame in Betrieb gesehen, die schönste Begleitmusik zu Grimm vernommen. Als ich im Märchenalter war, kannte ich das Spinnrad nur von Bildern. Und die Kinder von heute haben noch schlechtere Aussichten als ich.

Denn längst ist das Spinnrad im Heimatmuseum und im Märchenbuch zur Ruhe gekommen. Es schnurrt nur noch im Kinderfilm und im Theater. Wenn heute einer herumläuft nach einem Spinnrad, dann ist es ein Requisitenmeister vom Film, oder es ist der Regisseur Wagner in Bayreuth, denn im „Fliegenden Holländer“ gibt es den „Chor der Spinnerinnen“, und da müssen die Rädchen sich drehen im Takte der Musik.

So ist aber der Lauf der Welt; alle Räder, die die Menschen machen, laufen eines Tages aus dem Leben hinaus. So wird es auch den Rädern unserer Zeit ergehen. Ich denke da vor allem an das Motorrad.