Auf Einladung Präsident Eisenhowers hatten sich kürzlich 1800 Delegierte aus allen 48 Staaten der USA im "Weißen Haus" zu einer mehrtägigen Konferenz über das Erziehungs- und Schulwesen in den Vereinigten Staaten zusammengefunden. Der Präsident sah sich zu dieser ungewöhnlichen Maßnahme durch die immer größer werdende Beunruhigung staatlicher Stellen und weiter Kreise der Bevölkerung über die im Lande herrschenden Schulverhältnisse veranlaßt.

Der Umfang der Krise im amerikanischen Schulwesen wird in den Ergebnissen wichtiger statistischer Erhebungen deutlich: Zur Zeit gibt es auf den amerikanischen Volks- und höheren Schulen, einschließlich jener mit den Universitäten in Verbindung stehenden höheren Lehranstalten (Colleges) nahezu 40 Millionen Schüler. Diese Schülerzahl wird sich auf Grund der Tatsache, daß die Geburten in den letzten zehn Jahren von 2,9 Millionen im Jahr auf 4,1 Millionen gestiegen sind und weiter steigen, noch wesentlich erhöhen. Der schon jetzt bestehende Lehrermangel – es fehlen etwa 140000 Lehrer – wird ebenso wie der Mangel an Schulen – es fehlen zur Zeit 200 000 Schulräume – beängstigende Formen annehmen, wenn die Washingtoner Regierung und die Regierungen der einzelnen Staaten sowie die Stadt- und Gemeindeverwaltungen nicht die größten Anstrengungen machen, um diese Entwicklung aufzuhalten. Innerhalb der nächsten zehn Jahre werden 1,6 Millionen Lehrer benötigt. Die Hälfte aller College-Abiturienten müßte sich also für den Lehrerberuf entschließen, wenn diese Zahl erreicht werden soll. Dem Lehrerberuf wenden sich aber zur Zeit nur wenige junge Leute aus innerer Berufung oder aus Freude an den Aufgaben dieses Berufes zu. Allzu viele werden durch die schlechten Lehrergehälter abgeschreckt.

Der Lehrer in den Vereinigten Staaten ist nicht, wie zum Beispiel der deutsche Lehrer, ein Beamter, dessen Gehalt zwar auch nicht hoch, dessen Lebensabend aber durch eine auskömmliche Pension gesichert ist. Der amerikanische Lehrer ist nicht pensionsberechtigt. Sein Gehalt ist gering, verglichen mit demjenigen anderer Berufe, So beträgt beispielsweise das Anfangsgehalt eines Lehrers in New York, das seine Lehrer mit am besten bezahlt, 3450 Dollar im Jahr, während der Jahreslohn eines LKW-Fahrers etwa 4410 Dollar ist. Ohne eine wesentliche Erhöhung der Lehrergehälter und die Gewährung eines Ruhegehaltes wird es nicht möglich sein, den Bedarf an Lehrern, der sich innerhalb der nächsten zehn Jahre ergibt, auch nur annähernd zu decken. In dem gleichen Zeitraum wird sich der Bedarf an neuem Schulraum auf etwa eine Million erhöhen, so daß allein für notwendige Schulneubauten 30 Milliarden Dollar zur Verfügung stehen müssen, wobei der Erfahrungssatz, daß die Schaffung eines Schulraumes und der dazugehörigen Lehrmittel etwa 30 000 Dollar kostet, zugrunde gelegt wurde.

Wie hoch bei der augenblicklichen Schulnot die Zahl der Analphabeten ist, kann allein schon daraus ersehen werden, daß nach den Angaben der "Abteilung für Information und Erziehung" des Heeres in den achtzehn Monaten vom März 1954 bis zum September 1955 nicht weniger als 17 118 neu zum Heeresdienst einberufenen jungen Männern (also eine Division!) Elementarunterricht im Lesen und Schreiben gegeben werden mußte, wofür die genannte Abteilung eine besondere, bebilderte Fibel "Einberufene lernen lesen" herausgegeben hat.

Den Warnungen des Heeres über die Folgen der Schulnot hat sich in jüngster Zeit der Präsident der Atomenergiekommission, Lewis L. Strauss, angeschlossen, nachdem er im Hinblick auf den wachsenden Bedarf an Mathematikern, Physikern und Chemikern eine Untersuchung über den Unterricht in den genannten Fächern auf den höheren Schulen hatte durchführen lassen. Die Untersuchung ergab, daß an 53 v. H. dieser Schulen überhaupt kein Physikunterricht und in 50 v. H. Schulen überhaupt kein Chemieunterricht erteilt wird. Hinzu kommt noch, daß 250 000 Schülern der Mathematikunterricht von Lehrern erteilt wird, die hierfür keine Lehrbefähigung besitzen. Noch schlimmer sieht es bei dem Physikunterricht aus: 400 000 Schüler werden von nicht qualifizierten Lehrern unterrichtet. Diese Entwicklung findet teilweise ihre Erklärung darin, daß innerhalb der letzten fünf Jahre die Zahl der qualifizierten Physiklehrer um 53 v. H. gefallen ist, während gleichzeitig die Zahl der Schüler um 16 v. H. stieg. Die Lehrer sind – ähnlich wie in vielen europäischen Ländern –, angereizt durch die guten Genälter, in die Industrie abgewandert. Diesen Verhältnissen stellte Strauss gegenüber, daß in der Sowjetunion in den Jahren 1950 bis 1960 1,2 Millionen Physiker und Ingenieure ausgebildet sein würden, während es in den Vereinigten Staaten nur 900 000 wären. – Wie ernst auch das State Department diese Entwicklung ansieht, wurde deutlich, als sich kürzlich Außenminister John Foster Dulles über die Möglichkeit umfangreicher russischer Wirtschaftshilfe an unterentwickelte Länder stark beunruhigt zeigte, und zwar macht ihm weniger ein russischer Expoit von Kapital und überschüssigen Gütern Sorge, ab vielmehr "der exportfähige Überschuß an ausgezeichneten Technikern, die selbstverständlich auch in der Kunst des politischen Umsturzes ausgebildet sind". In fünf bis zehn Jahren könne die Sowjetunion, nach Ansicht von Dulles, "eine Armee von Technikern über ganz Asien und Afrika verteilen",

Der amerikanische Außenminister und der Vorsitzende der Atomenergiekommission konnten sich bei ihren Angaben über das schnelle Tempo der Ausbildung von Wissenschaftlern und Ingenieuren in der Sowjetunion auf die Ergebnisse von drei großen in den USA durchgeführten Untersuchungen über die Qualität und Quantität der technologischen Arbeitskräfte in der Sowjetunion stützen. Neben der "Nationalen Akademie der Wissenschaften" und dem "Technologischen Institut in Massachusetts" führte auch das Außenministerium eine eigene Untersuchung durch, die sich im wesentlichen auf die Feststellungen der vom Bruder des Außenministers geleiteten "Central Intelligence Agency" stützt. Danach steht fest, daß im letzten Jahr in der Sowjetunion 53 000 Ingenieure, davon 20 v. H. Frauen, ihr Studium an 177 technischen Schulen beendet haben.

Auch in England ist man darüber beunruhigt. So ging auch Sir Winston Churchill in seiner ersten öffentlichen politischen Rede nach seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienst auf die technologische Erziehung in der Sowjetunion ein und erklärte: "In den letzten zehn Jahren ist die hohe technische Erziehung quantitativ und qualitativ in einem Umfang entwickelt worden, die das bei weitem übertrifft, was wir erreicht haben." Wenn England nicht daran geht so meinte Churchill –, sofort eine Reihe von neuen technischen Hochschulen zu errichten, wird das Land nicht in der Lage sein, "den ihm angemessenen Platz in der Welt zu behaupten".