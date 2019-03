An den deutschen Börsen ist die Geschäftstätigkeit der Käuferseite trotz des zurückliegenden Steuertermins und des bevorstehenden Jahresultimos erfreulich rege geworden. Die Folge: Erhebliche Kursgewinne auf fast allen Marktgebieten. Dank der anhaltenden Mehrheitskäufe auf dem Montanmarkt gab es eine Art Initialzündung für das gesamte Wertpapiergeschäft. Aus Anlaß des bevorstehenden Weihnachtsfestes entwickelte sich übrigens eine Hausse in Goldmünzen. In der Hauptsache dürften diese Käufe der Schmuckherstellung dienen.

*

Eine größtmögliche Bewegungsfreiheit für Abschreibungen und ihre zeitliche Abstimmung auf den schnellen technischen Fortschritt wurde vom Gesamtverband der Textilindustrie gefordert. Während in den letzten Jahren jeweils etwa 220 Mill. DM für Maschinen-Neuanschaffungen aufgewendet wurden, wären 500 Mill. DM in Anpassung an die technische Weiterentwicklung notwendig gewesen. Zur Außenhandelssituation wurde mitgeteilt, daß die Textilausfuhr bei langsamer Aufwärtsentwicklung in diesem Jahr einen Wert von 1,7 Mrd. DM haben wird. Zweifellos ist dies ein Beweis dafür, daß die Erzeugnisse der Textilindustrie der Bundesrepublik und Westberlins wieder internationale Anerkennung finden.

*

Eine erschreckende Rechnung stellte das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen auf: Die Brandschäden in diesem Land an Rhein und Ruhr belaufen sich im Durchschnitt täglich auf 120 000 DM, und 50 v. H. aller Brände gehen auf Fahrlässigkeit zurück. Außerdem mußten im letzten Rechnungsjahr 350 Fälle von Brandstiftungen registriert werden. Sollten nicht vor allem die fahrlässigen Brände endlich vermieden werden können?