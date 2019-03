Mit Meldungen aus dreiunddreißig Staaten und von etwa tausend Teilnehmern werden die Ende Januar des nächsten Jahres beginnenden Olympischen Winterspiele in Cortina d’Ampezzo die bislang größten Wettbewerbe dieser Art sein. Noch niemals dürften für einen sportlichen Wettbewerb so große finanzielle Mittel von einem Staat zur Verfügung gestellt worden sein. Italien hat 37 Millionen Mark geopfert, um aus einem zwar immer als erstklassig angesehenen Wintersportplatz ein wahres Dorado für Skiläufer, Eishockeyspieler, Bobfahrer und Eisläufer zu machen. Und was man sich vorgenommen hat, um die kämpfenden Sportler zu betreuen, übersteigt alle Vorstellungen. Auch die einzelnen Kampfstätten werden wahre Musteranlagen sein. Ob der kleine Ort Cortina d’Ampezzo, der zudem noch schwer zu erreichen ist, dem Ansturm der Zuschauermassen gewachsen sein wird, muß sich erst noch herausstellen. 50 000 Menschen zusätzlich aufzunehmen, ist keine Kleinigkeit, und manche Unbequemlichkeiten werden die Besucher hinnehmen müssen.

Rußland stellt mit 145 Aktiven die größte Mannschaft, was einigermaßen erstaunlich ist, da dieses Land’zum ersten Male an Olympischen Winterspielen teilnimmt. Genauso verwundert darf man aber auch über die 110 Männer und Frauen sein, die Deutschland (ebenso wie Norwegen und die Schweiz) nach Cortina entsendet. Ob weniger nicht mehr gewesen wäre, muß die Zukunft lehren. Es ist auch noch immer nicht ganz heraus, ob eine gesamtdeutsche Mannschaft an den Start gehen wird. Darüber fällt die Entscheidung erst Anfang Januar in Garmisch-Partenkirchen, wo endgültig und namentlich die einzelnen Teilnehmer festgestellt werden. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika stellen mit 120 Mann die zweitgrößte Mannschaft.

*

Eine Enttäuschung erlebten kürzlich die Hamburger. Sie hatten bestimmt damit gerechnet, daß man ihnen die Organisation der nächstjährigen Weltmeisterschaft der Springreiter übertragen würde, die in diesem Sommer in Aachen ausgetragen und von einem Deutschen gewonnen wurde. Entgegen allen Erwartungen aber hat sich die deutsche Prüfungskommission wiederum für Aachen entschieden und damit den Unwillen der Norddeutschen erregt, die in dem Altonaer Stadion zweifelsohne eine ausgezeichnete Kampfstätte besitzen und "ich bestimmt auch alle Mühe gegeben hätten, dieses wichtige internationale reiterliche Fest auszurichten. Jedoch wäre es wohl nicht ganz einfach, ja, wahrscheinlich unmöglich gewesen, einen in jeder Hinsicht einwandfreien Parcours in Altona herzurichten. Die Gräben zum Beispiel hätten ganz gewiß nicht in der vollendeten Form geschaffen werden können, in der sie in Aachen vorhanden sind. Und für die meisten anderen Hindernisse, die man ja nicht einfach nur in die Gegend hinstellen kann, gilt das gleiche. Es wäre alles nur behelfsmäßig gewesen – und damit kann man bei einer Weltmeisterschaft nicht aufwarten. Aus diesen technischen Gründen hat man wahrscheinlich recht daran getan, sich auf Aachen zu einigen.

Die Hamburger sollten vielleicht mehr als bisher ihre Begeisterung für den Pferdesport beim Derby beweisen.

W. F. Kleffel